La principessa Anna rinuncia ai suoi impegni per sostituire re Carlo nelle visite ufficiali

La principessa Anna rinuncia ai suoi impegni per sostituire re Carlo. La sorella del sovrano è da sempre il suo braccio destro, e lo è soprattutto in un momento difficile come quello attuale, che lo ha costretto a ritirarsi temporaneamente e affrontare le cure necessarie dopo la diagnosi di cancro. Il monarca ha appena ripreso gli incontri dal vivo con il Primo Ministro, mentre sulla pagina Instagram di Buckingham Palace è stato condiviso un video di ringraziamento per tutti i messaggi di supporto ricevuti, che hanno commosso Carlo III. La secondogenita di Elisabetta II e del principe Filippo, che è anche la componente della royal family più attiva a livello lavorativo, per sostenere il fratello non è potuta andare alla partita della squadra nazionale di rugby scozzese, di cui è patron dal 1986 per volare in Namibia.

Il viaggio di Stato della principessa Anna

La settantatreenne ha fatto le veci di re Carlo al funerale di Hage Gottfried Geingob, ex Presidente della Repubblica di Namibia, dopo aver fatto visita alla vedova Monica Geingos. La principessa ha successivamente preso parte a un pranzo di stato ospitato dall'attuale presidente della nazione, Nangola Mbumba. Alla funzione Anna ha indossato un abito nero con la gonna svasata abbinato a un cappello dello stesso colore e una collana con tre giri di perle. Il soggiorno in Namibia della principessa reale è stato breve, in quanto è dovuta tornare subito in Regno Unito per partecipare ai Thoroughbred Industry Employee Awards 2024 della British Horseracing Authority all'ippodromo di Ascot.

Il calendario della principessa Anna

La sorella del sovrano ha un'agenda fitta di impegni per la settimana. Oggi Carlo non ha potuto partecipare alla cerimonia commemorativa di suo cugino di secondo grado, il defunto re Costantino II, ex re di Grecia alla St. George Chapel nel Castello di Windsor. A prendere il suo posto la regina Camilla, accompagnata dalla principessa Anna, che venerdì 1°marzo di recherà a Jebel Ali a Dubai per la giornata dedicata ai lavoratori marittimi nel suo ruolo di Presidente dei Mission to seafares. La giornata coincide con il compleanno del marito Sir Tim Laurence. Non è stato reso noto se la raggiungerà nell'emirato arabo.