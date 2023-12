La principessa Anna festeggia 31 anni di matrimonio: perché furono nozze “proibite” La secondogenita di Elisabetta II si è sposata per la seconda volta nel 1992 con Sir Timothy Laurence. Un’unione inizialmente clandestina che non era nata con le premesse migliori e che si è dovuta celebrare fuori dall’Inghilterra.

A cura di Annachiara Gaggino

La principessa Anna e Sir Timothy Laurence

La principessa Anna e Sir Timothy Laurence festeggiano il loro 31° anniversario di matrimonio. Era il 12 ottobre del 1992 quando la figlia dell'allora regina Elisabetta è convolata a nozze con lo scudiero della sovrana, conosciuto nel 1986. I due, però, per sposarsi dovettero lasciare il Regno Unito in quanto la chiesa anglicana non permetteva il matrimonio ai divorziati.

La storia d'amore tra la principessa Anna e Timothy Laurence

All'epoca del loro primo incontro la secondogenita di Elisabetta II e del principe Filippo era ancora sposata con Mark Phillips. Il primo marito della principessa Anna è stato descritto come un fedifrago incallito, tanto che pare abbia avuto un terzo figlio durante il matrimonio celebrato nel 1974. Oltre a Peter, nato nel 1977 e Zara, nata nel 1981, il capitano del Reggimento dei Dragoni della Regina era il padre anche di una ragazza, nata dalla relazione segreta con una neozelandese. Anna lo venne a sapere nel 1985 e la separazione fu annunciata 4 anni dopo, nel 1989.

La principessa Anna e Sir Timothy Laurence

Nel frattempo la principessa reale aveva conosciuto l'ammiraglio Laurence, al tempo scudiero della regina. Fu proprio nello stesso anno che il Time pubblicò una serie di missive romantiche indirizzate alla principessa non menzionando però il nome del mittente. Fu invece Buckingham Palace a rivelare i dettagli di Timothy Laurence, scrivendo in un comunicato stampa che: "Non abbiamo nulla da dire circa il contenuto delle lettere personali inviate a Sua Altezza Reale da un amico, che sono state rubate e che sono oggetto di un'indagine di polizia".

La principessa Anna e Sir Timothy Laurence

Il matrimonio, il lieto fine per i due amanti clandestini

Sembra che a Palazzo l'ex ufficiale di marino non abbia raccolto molti consensi, e nemmeno tra i sudditi. Se Anna è prima nella classifica dei reali più amati, superando addirittura Kate Middleton, il marito non gode dello stesso privilegio. La coppia ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro relazione e da quel furto di corrispondenza non hanno mai più dato occasione ai tabloid di far parlare di loro. La principessa Anna ha ottenuto il divorzio nel 1992, prima fra i suoi fratelli a fare il grande passo, e nel giro di pochissimo si è promessa amore eterno con Timothy Laurence.

La principessa Anna e Sir Timothy Laurence

Un matrimonio per pochi intimi, celebrato in Scozia nella chiesa di Crathie Kirk, nelle vicinanze della tenuta di Balmoral; tra gli invitati amici e parenti stretti. Per le sue nozze più mature, la principessa scelse un look semplice, composto da un abito midi a collo alto e una una giacca bianchi. Il tanto sperato lieto fine per la principessa, che ha trovato il suo principe azzurro senza titoli (Laurence infatti non ne ha guadagnati dal matrimonio). Da allora vivono nella riservatezza e le loro apparizioni pubbliche sono sporadiche ma, a giudicare dall'ultima cartolina di Natale, continuano a vivere felici e contenti.

La cartolina di Natale 2023 della principessa Anna e Sir Timothy Laurence