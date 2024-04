video suggerito

Il nuovo hair look di Charlene di Monaco, la principessa torna in pubblico con una frangetta Solo pochi giorni fa era stata vista con il suo classico pixie cut un po’ allungato, ora la moglie di Alberto II sfoggia un taglio nuovo e di tendenza per la Primavera/Estate 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Charlene di Monaco

Charlene di Monaco cambia stile. Da sempre fedele al suo taglio corto, la principessa di origini sudafricane ha voluto rinnovare la sua chioma con una frangetta, protagonista delle tendenze Primavera/Estate 2024 per i capelli. L'ex nuotatrice ha svelato il suo nuovo look durante una visita ad Amburgo dove si è recata assieme al marito Alberto II e i due figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Dopo essere apparsa in pubblico con il suo tradizionale pixie cut un po' allungato e un ciuffo anteriore pettinato di lato, la principessa ha scelto di sistemarlo in una frangia. Un taglio sicuramente alla moda e che le mette in risalto i lineamenti del viso, e che risultava ancora più bello in coordinato con quello della figlia, anche lei con la frangetta.

Charlene e Alberto II di Monaco con i figli Jacques e Gabriella

Il look della principessa di Monaco

Per la visita nella città tedesca Charlene Wittstock ha scelto di indossare un cappotto di lana color crema abbinato a una sciarpa nera legata al collo. Il look è stato arricchito da un paio di vistosi orecchini di diamanti che le esaltavano un volto truccato i maniera naturale, con i toni del nude e del rosa. Accanto a lei il marito con un completo blu, abbinato al maglioncino del piccolo Jacques, mentre per Gabriella è stato scelto un vestito che richiamava il capospalla indossato dalla madre.

Charlene e Alberto II di Monaco con i figli Jacques e Gabriella

I cambi di look di Charlene Wittstock

La principessa Charlene è fedele al suo taglio da molti anni, con qualche leggera variante. La moglie di Alberto II ha detto addio ai capelli lunghi molto tempo fa e nell'ultimo periodo ha voluto osare cambiando colore di capelli o con una rasatura ai lati. Nel 2021 la principessa ha, infatti, sfoggiato un mullet cut, mentre di recente ha voluto provare una nuance più scura, facendosi castana dopo un periodo in cui ha sfoggiato un bianco ossigenato.