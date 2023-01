Charlene di Monaco da giovane: com’era la principessa prima di sposare Alberto Charlene di Monaco è una delle icone di stile reale più amate al mondo ma com’era prima del matrimonio con Alberto? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Charlene di Monaco ha passato due anni difficili e non solo per la pandemia. A causa di gravi problemi di salute è stata bloccata per mesi prima in Sudafrica e poi in Svizzera, rimanendo lontana dal marito Alberto e dai figli gemelli Jacques e Gabriella. Oggi ha ripreso la sua normale quotidianità e a ogni evento ufficiale appare raggiante ed elegante tra look glamour e capelli biondissimi. In quanti sanno com'era prima di sposare l'erede della casa monegasca? Avendo sempre avuto la passione per il nuoto, ci sono diverse foto che la ritraggono da giovanissima quando non avrebbe mai pensato di varcare la porta di palazzo Grimaldi: ecco gli scatti che mostrano la trasformazione.

Charlene e la passione per il nuoto

Charlène Lynette Wittstock, meglio conosciuta come la principessa Charlene di Monaco, ha cominciato a nuotare a soli 3 anni e fin da subito ha scoperto di non poter fare a meno delle vasche olimpioniche. Non sorprende, dunque, che si sia cimentata con le sue prime gare agonistiche a soli 8 anni, dando prova di vantare un enorme talento. Ha vinto tre argento agli All-Africa Games nel 1999, successivamente ha gareggiato per il Sud Africa alle Olimpiadi di Sydney ma purtroppo un improvviso infortunio alla spalla l'ha costretta a fermare la carriera nel 2008. Esistono diverse foto di quel periodo, nelle quali appare felice e sorridente alle prese con il suo "più grande amore". Capelli lunghi e biondi, viso acqua e sapone e costumi interi fascianti: la principessa sembrava essere un'altra persona.

Charlene quando era una nuotatrice

L'evoluzione di stile di Charlene

Sarà perché ha detto addio agli allenamenti o perché semplicemente il dress code reale ha delle precise regole da seguire, ma Charlene ha cambiato drasticamente stile da quando ha sposato il principe Alberto di Monaco. Negli ultimi anni ha rivoluzionato il taglio, passando a un audace pixie cut dall'animo rock, e, come se non bastasse, ha anche stravolto il suo armadio. La principessa ha detto addio agli abiti sportivi, alle giacche a vento e ai look casual, lasciando sempre più spazio a lunghi vestiti da sera, cappottini bon-ton e outfit dall'eleganza senza tempo. Insomma, l'addio al nuoto ha rappresentato l'inizio di una nuova vita, anche se è proprio da quel momento che ha cominciato a "perdere" il suo sorriso e ad apparire sempre più seria.

