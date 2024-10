video suggerito

Miriam Leone alla Festa del Cinema con il marito: red carpet di coppia con cappotto e fiocco tra i capelli Miriam Leone ha calcato il red carpet della Festa del Cinema di Roma insieme al marito Paolo Carullo: un red carpet di coppia impeccabile, con il cappotto che si trasforma in abito con spacco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miriam Leone con il marito Paolo Carullo

Lunedì 21 ottobre 2024 alla Festa del Cinema di Roma è stato il giorno Miriam Leone. L'attrice ha presentato in anteprima Miss Fallaci, la serie dedicata agli inizi della carriera della giornalista Oriana Fallaci, prodotta da Paramount e Minerva Pictures. Per Leone si tratta di un ritorno alla kermesse romana a cui l'anno scorso aveva partecipato con il pancione, incinta del suo primo figlio, Orlando. Questo progetto segna il ritorno dell'attrice italiana dopo la maternità: è di poche settimane fa la partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha incantato tutti sul red carpet, mentre a inizio ottobre è volata a Los Angeles per gli Emmy Awards 2024. Per la presentazione della serie a Roma, Miriam Leone ha calcato il red carpet con un look black and white accompagnata dal marito Paolo Carullo.

Il look di Miriam Leone sul red carpet di Roma

Miriam Leone non sbaglia mai un colpo sul red carpet. Per una serata così speciale e per il red carpet di coppia con il marito Paolo Carullo, l'attrice ha scelto un cappotto bianco in tweed con una serie di bottoni in ottone firmato Chanel. Il cappotto, di fatto, si è trasformato in un vestito con uno styling impeccabile, impreziosito da un cintura-catena gioiello a cui si aggiunge un filo di perle. Questo look è la dimostrazione di come un ottimo styling possa dare nuova veste anche a outfit e capi d'archivio.

Miriam Leone con il marito Paolo Carullo

Il cappotto-abito, perfetto per il tappeto rosso, è una creazione d'archivio Chanel, visto che si tratta di un capo della collezione Autunno/Inverno 2020-21 realizzata dall'allora Direttrice Creativa Virginie Viard. L'ispirazione per questo coprispalla è sicuramente rappresentata dalle collezioni anni Ottanta di Karl Lagerfeld che si rifaceva all'eleganza senza tempo dei primi del Novecento.

Leggi anche Serena Rossi alla Festa del Cinema porta sul red carpet l'eleganza della semplicità

Miriam Leone sul red carpet

A completare il look coquette un paio di sandali cage gioiello neri con un dettaglio di perla a forma di fiore: un motivo che riprende anche la collana preziosa con un maxi fiore centrale firmata Bvlgari. Per quanto riguarda i capelli, invece, il dettaglio must di questa stagione è il maxi fiocco in raso nero: un accessorio perfetto per uno styling coquette e senza tempo che avevamo visto anche sulla passerella di Prada Autunno/Inverno 2024-25.

Miriam Leone in Chanel