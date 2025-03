video suggerito

Miriam Leone ricorda il matrimonio: com'era fatto l'abito da sposa che ha scartato Miriam Leone è stata colta da un momento di nostalgia e sui social ha ricordato le prove del suo abito da sposa per il matrimonio con Paolo Carullo. Qual è il quarto vestito bianco che ha provato (ma che alla fine ha scartato)?

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati quasi 4 anni da quando Miriam Leone ha sposato Paolo Carullo ma, nonostante ciò, i due continuano a essere innamoratissimi come il primo giorno. A darne l'ennesima prova è stata l'attrice che, colta da un momento di nostalgia, ha voluto rispolverare sui social le foto realizzate in un momento davvero speciale: quando ha provato per la prima volta due degli abiti da sposa che ha indossato al matrimonio. Meravigliosa in bianco e visibilmente emozionata, ha inconsciamente rivelato un quarto vestito a cui alla fine ha rinunciato.

I dolci ricordi nuziali di Miriam Leone

"Le prove del mio abito da sposa realizzato da Maria Grazia Chiuri… che emozione incredibile!!! Un bellissimo ricordo da condividere. P.s.: se state facendo prove per il vostro abito portate con voi un’amica/o come Claudia Scutti che vi faccia foto così belle", sono state queste le parole usate da Miriam Leone su Instagram per ricordare i preparativi del matrimonio (celebrato il 18 settembre 2021). L'attrice si trovava in uno degli atelier Dior con gli assistenti della stilista e la sua stylist e posava di fronte lo specchio con indosso il maxi dress di pizzo con velo angelico coordinato, quello indossato durante il rito religioso andato in scena nel Santuario di Santa Maria la Nova a Scicli (Ragusa).

Miriam Leone con l'abito da sposa di Dior

Qual è l'abito da sposa "scartato" da Miriam Leone

Scorrendo le foto dell'album di ricordi nuziali di Miriam Leone, si scopre che in quell'occasione aveva provato anche un altro abito da sposa, il quarto che avrebbe dovuto indossare nel grande giorno (ma a cui alla fine ha rinunciato).

Il quarto abito da sposa provato da Miriam Leone

Sempre firmato Dior, è un modello con una pomposa gonna di tulle a "effetto meringa" e bustier rigido, strapless e steccato in raso bianco. Per completare il tutto l'attrice avrebbe dovuto portare sul capo una corona di fiori e spighe, simbolo di prosperità e pienezza della vita coniugale (che è riuscita a inserire nel primo look bridal). Alla fine, però, ha deciso di "restringere il campo", sfoggiando "solo" tre meravigliosi vestiti total white. Quante future spose si ispireranno a lei per essere super stilose alle nozze?