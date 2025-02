video suggerito

Il messaggio nascosto negli orecchini che Miriam Leone ha indossato a Sanremo Miriam Leone, la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, ha incantato il pubblico con una serie di abiti Couture su misura arricchiti da gioielli scintillanti. In quanti sanno che alcuni dei suoi orecchini di diamanti nascondono un preciso significato simbolico?

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone è stata tra le grandi protagoniste della terza serata del Festival di Sanremo 2025: ha ricoperto i panni di co-conduttrice insieme a Elettra Lamborghini e Katia Follesa, affiancando il direttore artistico Carlo Conti per tutta la puntata. Come da tradizione, ha curato il suo stile nei minimi dettagli, sfoggiando tre diversi abiti Couture e su misura. La sua esperienza all'Ariston è partita in nero con un tubino strapless arricchito da perle, poi è passata a una vaporosa e appariscente creazione in rosso fuoco e per chiudere la diretta ha scelto prima un maxi dress giallo, poi un pigiama di seta abbinato a delle pantofole pelose. In quanti hanno notato i meravigliosi gioielli che hanno illuminato tutti gli outfit?

Tutti i gioielli di Miriam Leone al Festival di Sanremo 2025

Chi ha firmato i gioielli indossati da Miriam Leone durante la quarta serata del Festival di Sanremo? Bvlgari, brand di lusso a cui l'attrice si affida spesso durante le occasioni importanti per aggiungere un tocco scintillante e prezioso ai suoi look. Smeraldi pendenti, cascate di diamanti alle orecchie, anelli con pietre incastonate e un collier rigido in oro giallo: tutti i preziosi sfoggiati da Miriam sono delle creazioni d'Alta Gioielleria, dunque non sono in vendita sul sito ufficiale della Maison. Gli orecchini che ha abbinato al secondo abito rosso fuoco, quelli pendenti con i diamanti che si intrecciano, sono molto simili al modello Serpenti in oro bianco 18 kt con pavé di diamanti (prezzo 74.000 euro).

Miriam Leone con gioielli Bvlgari

Il significato simbolico dei pendenti di Miriam Leone a Sanremo

Gli orecchini pendenti tempestati di diamanti di Miriam Leone a Sanremo sono contraddistinti dalla stessa silhouette "a cascata" del modello della collezione Serpenti ma sono ancora più intricati e preziosi. Qual è il significato simbolico del gioiello? La forma si ispira all'icona di Bvlgari, il serpente, un animale che cambia pelle, accogliendo il cambiamento e rinnovando il suo potere. Questa "metamorfosi" rappresenterebbe alla perfezione la vita di Miriam, che da poco più di un anno è diventata mamma del piccolo Orlando, ritrovandosi a dover rivoluzionare priorità e abitudini. Il cambiamento, però, l'ha resa ancora più forte e potente, proprio come succede ai serpenti di Bvlgari.

Miriam Leone con gioielli Bvlgari