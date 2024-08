video suggerito

Miriam Leone come una diva a Venezia: il look da red carpet con maxi spacco e guanti di paillettes Miriam Leone ha calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia come una vera star: l’attrice era divina, proprio come la protagonista di “Maria” di Pablo Larrain, in un abito nero principesco e un paio di guanti tempestati di paillettes. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miriam Leone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il nero sul red carpet è sempre la scelta migliore. Lo sa bene Miriam Leone che incanta alla Mostra del Cinema di Venezia con un look total black all'apparenza minimal ma in realtà impreziosito dai dettagli irriverenti. L'attrice era presente alla prima di Maria, film di Pablo Larraín sugli ultimi giorni di vita di Maria Callas, e ha calcato il tappeto rosso insieme a tante altre star, compresa la protagonista della pellicola Angelina Jolie. Leone è arrivata Lido con un abito strutturato in pieno stile anni Sessanta e borsa a mano con un charm molto particolare, che non è passato inosservato. Per l'attrice si tratta del primo red carpet da quando è diventata madre di Orlando a dicembre: lo scorso anno, infatti, aveva partecipato alla Mostra con il pancione fasciato in uno splendido slip dress.

Il vestito total black di Miriam Leone alla Mostra del Cinema

Un ritorno in grande stile quello di Miriam Leone in Laguna: per assistere alla proiezione di Maria, l'attrice è una vera diva raffinata e sensuale. Il suo look non ha nulla da invidiare alle star internazionali che hanno catturato i flash dei fotografi: Leone ha indossato un lungo abito senza manica con scollo pari, che si apre in un maxi spacco e scende fino a creare un accenno di strascico principesco. Il vestito è firmato Fendi Couture ed è impreziosito da un collier di diamanti che illumina il décolléte facendo risaltare gli occhi verdi di Miriam Leone.

Miriam Leone in Fendi Couture

Ma il dettagli che rende il look total black diverso da tanti altri sono i dettagli, in questo caso un paio di guanti lunghi in raso. Proprio i guanti sono uno degli accessori più di tendenza che vediamo sfoggiati dalle star nelle ultime stagioni, come abbiamo visto anche durante lo scorso Festival di Sanremo. Nel look di Miriam Leone, i guanti cambiano l'intero look dandogli un'allure di eleganza senza tempo, grazie alle paillettes che, come una cascata, ricordano quasi la texture e di un'edera rampicante. Una cascata di paillettes che crea un effetto super chic.

Leggi anche Ursula Corbero da La Casa di Carta a Venezia 2024: la trasformazione di Tokyo sul red carpet

I guanti di Miriam Leone