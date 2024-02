I guanti sono tornati di moda, al Festival di Sanremo sono stati l’accessorio più sfoggiato Sul palco dell’Ariston non sale solo la musica ma anche la moda. Quest’anno molti cantanti di Sanremo 2024 hanno voluto indossare un paio di guanti, accessorio elegante che sta tornando in auge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Annalisa, Ghali e Rose Villain

Il 2024 per il Festival di Sanremo è stato un anno da record, con il 74,1% di share l'ultima serata è stata la finale più guardata da quella del 1995 condotta da Pippo Baudo. A sollevare il premio Angelina Mango con La noia e una serie di abiti colorati e particolari firmati Etro. Per quanto riguarda i look quest'anno ha dominato un accessorio particolare che molti cantanti hanno scelto di indossare in diverse esibizioni: i guanti. Da opera o quelli da motociclista senza dita gli artisti ne hanno sfoggiati diversi tipi.

Ghali alla finale di Sanremo

Dai guanti neri di Alessandra Amoroso a quelli bianchi di Rose Villain

Ad aprire le danze con questo accessorio è stata Alessandra Amoroso che nel corso della prima serata ha sfoggiato un paio di lunghi guanti da opera neri abbinati a un abito a tubino lungo fino ai piedi dalle spalle nude e cut out sotto il seno, un look total black firmato Monot.

Alessandra Amoroso in Monot

Segue il suo esempio anche Rose Villain per la quarta serata, quella delle cover, in cui duetta con Gianna Nannini indossando un outfit bianco impreziosito da cristalli di Sportmax. Unico dettaglio colorato gli immancabili capelli blu, che però non sono riusciti ad attirare l'attenzione come quegli elegantissimi guanti in seta.

Rose Villain in Sportmax

Lorella Cuccarini guanti lunghi dalla conferenza al palco

Anche la co-conduttrice della quarta serata, Lorella Cuccarini ha scelto questo dettaglio sofisticato. Lo ha fatto sia per la conferenza stampa pomeridiana che per salire sul palco dell'Ariston. Per incontrare i giornalisti la showgirl ha indossato un completo total white arricchito da lunghi guanti che uscivano dalle maniche della camicia mentre durante lo spettacolo ha cambiato look diverse volte.

Lorella Cuccarini alla conferenza stampa

Un omaggio alla storia della moda italiana, quello pensato da Cuccarini, che ha indossato un abito d'archivio firmato Dolce&Gabbana abbinato a un paio di guanti di tulle e uno di Alberto Ferrè corredato dall'accessorio in seta.

Lorella Cuccarini in Dolce&Gabbana

Ghali omaggia Michael Jackson

A indossare un paio di guanti anche un uomo. Ghali ha indossato l'accessorio quasi tutte le sere, dalla seconda serata, in cui a presentato il collega Fred De Palma alla sua esibizione nel corso della terza dove ha sfoggiato un paio di guanti bianchi abbinati a un completo che omaggiava Michael Jackson. Chiude l'ultima sera scegliendoli in velluto nero e arricchiti da cristalli.

Ghali

I guanti di Annalisa e i Santi Francesi

Se l'accessorio di Annalisa per questo Festival è stato sicuramente il reggicalze, immancabile in ogni esibizione, la popstar ha indossato anche un paio di guanti neri in tulle nel corso della terza serata, quando ha presentato Fiorella Mannoia. Un look firmato Dolce&Gabbana composto da una camicia bianca e un minidress tempestato di strass.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Sempre della Maison italiana anche gli outfit dei Santi Francesi, in total white per la finale. Se Mario Francese è stato vestito con un maglia in pizzo trasparente, Alessandro de Santis ha sfoggiato un completo coordinato abbinandoci un paio di guanti per un look molto sofisticato ed elegante.

I Santi Francesi in Dolce&Gabbana