Ghali cita Michael Jackson a Sanremo 2024: l’omaggio con i calzini bianchi e i mocassini

A cura di Arianna Colzi

Ghali

Ormai è ufficiale: Ghali è uno dei cantanti più glamour del Festival di Sanremo 2024. Il talento di Baggio è stato la punta di diamante della terza serata, quando è salito sul palco con un look tributo al suo idolo di sempre: Michael Jackson. Come aveva anticipato la stylist Ramona Tabita a Fanpage.it, gli outfit dell'artista sul palco dell'Ariston si alternano tra i riferimenti al cantante statunitense e l'estetica legata allo spazio, visto che Casa Mia è un dialogo con un alieno. Per la sua seconda esibizione, Ghali ha sorpreso tutti con un outfit scintillante, proveniente direttamente dagli anni Settanta.

Ghali al Festival di Sanremo con un blazer multicolor

Non appena Ghali è sceso dalle scale dell'Ariston, l'omaggio a Michael Jackson è stato subito evidente. Il blazer corto multicolor è tempestato di pietre preziose sui toni dell'oro che si alternano a una sorta di patchwork colorato arricchito da una serie di piccole perle. A risaltare su questo blazer, che ricorda i capi del Re del pop in alcune delle sue esibizioni più celebri, una serie di pietre verde smeraldo che ricoprono le cuciture. Oltre all'eccentrico blazer, Ghali sceglie una polo nera in cashmere e un pantalone in denim nero.

Ghali sul palco dell'Ariston

Chi ha vestito Ghali per la terza serata di Sanremo

Il tributo a Jackson è evidente nel momento in cui Ghali ha calcato il palco del Festival di Sanremo con guanti bianchi di Swarovski e mocassini super luminosi sui quali risaltano gli intramontabili calzini bianchi. L'intera mise è firmata dal brand Casablanca e fa parte della collezione uomo Autunno/Inverno 2023-2024.

Ghali in Casablanca

Come ci aveva raccontato la stylist Ramona Tabita, l'obiettivo del Sanremo di Ghali dal lato fashion è portare sul palco non solo grandi brand ma anche tantissimi nomi emergenti del mondo della moda. Casablanca, ad esempio, è una delle novità della scena parigina: si tratta di un marchio fondato da Charaf Tajer, ex collaboratore del compianto Virgil Abloh. Il brand ha debuttato nel 2019 a Parigi unendo uno stile chic ed elegante, senza per questo adagiarsi troppo su un'estetica minimalista, come testimonia la giacca di Ghali.

Ghali nella terza serata di Sanremo 2024