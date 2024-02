I look di Sanremo 2024: le pagelle e voti della terza serata Chi veste cantanti, conduttori e ospiti della terza serata di Sanremo 2024? Da Teresa Mannino ad Alessandra Amoroso, da Rose Villain a Mr.Rain, ecco tutti i look con i voti e le pagelle di stile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Sanremo 2023, terza serata, a portare una ventata di aria fresca ci pensa Teresa Mannino, che con la sua ironia e con i suoi svolazzanti abiti conquista tutti. La puntata si apre dunque con la domanda: chi veste Mannino a Sanremo? A firmare i look della co-conduttrice è Fausto Puglisi, Direttore Creativo di Roberto Cavalli. Tra i cantanti in gara questa sera c'è Alessandra Amoroso, Ghali, Santi Francesci (che si sono esibiti con gioielli dal valore esorbitante) e Mr.Rain, tra gli ospiti più attesi ci sono Eros Ramazzotti e Sabrina Ferilli, il cantante in Armani, l'attrice in Alberta Ferretti. Ecco chi veste chi nella terza serata di Sanremo 2024 e i voti ai look nelle pagelle di stile per cantanti, conduttori e ospiti.

Amadeus in Gai Mattiolo – Voto 6

Amadeus apre la terza serata di Sanremo 2024 con una giacca oro che abbaglia. Ci abbaglia talmente tanto che non riusciamo a riflettere, dunque per lui un bel 6 politico.

Amadeus in Gai Mattiolo

Loredana Bertè in Valentino – Voto 9

Arriva sul palco e scoppia un'ovazione. Ovazione quest'anno anche per lo stile di Loredana Berté, perfetta col sui mini dress minimale illuminato dai capelli blu, dal fiocco rosso appuntato e con l'immancabile borsetta, il cui contenuto è ormai noto.

Loredana Bertè in Valentino

Il Tre in Laneus – Voto 7

Brillante e cool, il cantante sceglie un completo over luccicante, ci piace (forse avremmo chiuso la camicia).

Il Tre in Laneus custom made

Alfa – Voto 3

Torna il nero, torna il cuoricino ma la situazione peggiora. E' colpa della T-shirt in tessuto lucido con bande laterali. No, decisamente no.

Amadeus e Alfa

Maninni in Antonio Riva Milano – Voto 5

Total black, pantaloni oversize e camicia morbida ricoperta di fiori tono su tono. Forse il cantante poteva spezzare la lunga linea nera dei suoi outfit con qualcosa di più colorato e avremmo evitato anche i fiori.

Maninni in Antonio Riva Milano

Fred De Palma in Ssheena – Voto 5 e 1/2

Completo over, con giacca corta, sotto cui spunta una camicia brillantinata con due lacci cadenti, che sembrano quelli di una guepiere. Forse non abbiamo capito, il dettaglio è troppo concettuale per noi.

Fred De Palma in Ssheena

Bnkr44 in HG/LF – Voto 5

La confusione torna su palco, questa volta con look in pelle dal mood western. Tra minigonne, stivali da cowboy e chiodi con frange il gruppo non convince. Rimandati.

Clara in AndreAdamo – Voto 5–

Abito scuro e lungo, molto pesante, soprattutto per una giovane artista che potrebbe lanciarsi in sperimentazioni più originali per un palco come quello di Sanremo. Dimenticabile.

Clara in AndreAdamo custom made

Santi Francesi in Dolce&Gabbana – Voto 5 e 1/2

Stasera siamo particolarmente cattivi e dunque anche ai Santi dobbiamo dare un voto basso, è tutta colpa della camicia bianca con maniche vaporose. Per noi è no.

I Santi Francesi in Dolce&Gabbana

Teresa Mannino in Roberto Cavalli – Voto 10

"Con questo vestito Jennifer Lopez ci va a fare la spesa" così Teresa Mannino esordisce sul palco di Sanremo 2024. Conquista tutti con la sua ironia e con il look perfetto per lanciare la prima gag della serata (con tanto di riferimento alla polemica Travolta).

Il Volo in Emporio Armani – Voto 4

Completi da sera con giacche in velluto cangiate, sciarpette in stile choker al collo e maxi spille sul bavero e poi quelle camicie nere… No, non amiamo.

Il Volo in Emporio Armani

Mr.Rain in Fendi – Voto 8

Elegantissimo nel suo abito in satin nero, illuminato da bottone gioiello. I tagli asimmetrici rendono unico un completo essenziale ma molto bello.

Mr.Rain in Fendi custom made

Eros Ramazzotti in Giorgio Armani – Voto 5

Abbiamo un grosso problema con le camicie nere e anche con quelle dal colletto alla coreana e anche con le giacche senza rever.

Eros Ramazzotti in Giorgio Armani

Rose Villain – Voto 9

Pelle e capelli a effetto wet, tutina in lycra con stivali incorporati, unghie appuntite e tatuaggi in mostra. Sexy e super cool.

Rose Villain in Balenciaga

Sabrina Ferilli in Alberta Ferretti – Voto 5

L'attrice scende le scale dell'Ariston lamentandosi della difficoltà del fatidico momento sanremese, che fa paura a tanti, lo fa con un abito dark che non la fa risplendere sul palco.

Sabrina Ferilli in Alberta Ferretti

Dargen D'Amico in Moschino – Voto 7

Parole, parole, parole e ancora parole stampate sull'abito di Dargen, che riprende un modello iconico del '93 di Franco Moschino. Ci piace il suo viaggio di stile.

Dargen D'Amico in Moschino

Alessandra Amoroso – Voto 7 e 1/2

La cantante sul palco di Sanremo quest'anno sta mostrando la sua sensualissima evoluzione di stile. Nella terza serata si esibisce con lungo abito dai cut sul corpetto e con maxi spacco. Sexy ma elegante.

Alessandra Amoroso in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Gianni Morandi in Giorgio Armani – Voto 9

Morandi è uno di quegli artisti che pur restando sempre uguale a se stesso non annoia mai. Indosso a lui anche gli smoking vellutati e luccicanti sono eleganti.

Gianni Morandi in Giorgio Armani

BigMama in Salvatore Vignola – Voto 9

E' lei la principessa queer di questa edizione, per questo è salita sul palco con un diadema e con un elegantissimo abito che mima le forme di uno smoking. Meravigliosa.

BigMama in Salvatore Vignola

Teresa Mannino in Roberto Cavalli – Voto 8

Possiamo non amare l'animalier ma come possiamo non amare Teresa Mannino? Fantasia tigrata a parte, la scelta delle bluse dalle maniche pipistrello che accentuano i movimenti comici della co-conduttrice è estremamente azzeccata.

Teresa Mannino in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Ricchi e Poveri in Oséree – Voto 5

Anche qui siamo abbagliati. I nostri occhi stanchi si chiudono dinanzi a tanto brillare e siamo accecati anche dalle piume svolazzanti.

I Ricchi e Poveri in Oséree