Perché Alfa veste sempre uguale a Sanremo e il significato del cuore sulla maglietta Il filo conduttore nei look sanremesi di Alfa è il cuore sulla maglietta. Lo aveva anche nella terza serata.

A cura di Giusy Dente

Alfa durante la terza serata

La novità di questa edizione del Festival di Sanremo è che i cantanti diventano presentatori per una sera. Nella seconda e terza serata, infatti, è prevista l'esibizione di 15 artisti: l'altra metà sale sul palco unicamente per annunciare i colleghi. La performance di Maninni è stata introdotta da Alfa, giovanissimo cantante al suo debutto alla kermesse. Ha fatto una precisa scelta di stile, che sta portando avanti in ogni apparizione all'Ariston.

Il significato del cuore sui vestiti di Alfa

Alfa a Sanremo 2024 porta in gara il brano Vai. Per dare massimo risalto alla musica ha fatto una scelta simile a quella di Irama. Quest'ultimo (in gara con Tu no) ha optato per una filosofia no brand: ha deciso di non affidarsi a Maison e Case di moda di lusso, proprio per dare unica rilevanza alla cosa per lui più importante cioè la musica.

Alfa nella seconda serata

Anche Alfa ha deciso di non indossare, all'Ariston, abiti griffati. In compenso, ha ben pensato di inserire in ogni outfit sanremese un elemento ben preciso, che lo rappresenta. Lo aveva addosso durante la sua prima esibizione, applicato sulla T-shirt gnera glitterata. E lo aveva anche al momento della presentazione di Maninni, sulla felpa scura. Ai microfoni di RTL 102.5 ha spiegato bene il motivo raccontando: "Non voglio avere brand troppo costosi addosso, non mi sentirei a mio agio. Vado con il mio cuore giallo addosso, declinato in tante forme. È il mio marchio distintivo".