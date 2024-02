I Santi Francesi a Sanremo 2024 tra oro e diamanti: i loro gioielli valgono oltre 300mila euro I Santi Francesi hanno debuttato al Festival di Sanremo 2024 con l’inedito L’amore in bocca. In quanti hanno notato i gioielli scintillanti che hanno sfoggiato sul palco? Ecco quanto valgono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I look della terza serata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sta svolgendo la 74esima edizione del Festival di Sanremo e ogni serata si sta rivelando un vero e proprio successo tra concorrenti, ospiti speciali e co-conduttori d'eccezione. I veri protagonisti della kermesse canora non possono che essere i Big in gara, che a differenza degli scorsi anni fin dalla prima puntata si sono esibiti tutti. Tra i più attesi c'erano i Santi Francesi, il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese che, dopo la vittoria dell'edizione 2022 di X-Factor, ha conquistato l'Ariston con l'inedito L'amore in bocca. In quanti hanno notato gli scintillanti gioielli che hanno sfoggiato durante tutte le apparizioni sanremesi?

Gli orecchini a forma di serpente di Mario Francese

I Santi Francesi si sono esibiti per 26esimi durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024 e fin da quando sono apparsi sul palco si sono distinti per stile e glamour. Hanno abbinato degli abiti Dolce&Gabbana a degli scintillanti gioielli firmati Bvlgari.

I Santi Francesi nella prima serata con i gioielli Bvlgari

Mario Francese ha puntato tutto su un paio di orecchini dell'iconica collezione Serpenti, per la precisione il modello in oro bianco 18 kt con zaffiri blu, pavè di diamanti e occhi di smeraldi. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della gioielleria vengono venduti a 35.000 euro.

Orecchini della collezione Serpenti di Bvlgari

I pendenti di Alessandro De Santis

Alessandro De Santis non è stato da meno in fatto di effetto sparkling, anzi, anche lui ha indossato diversi gioielli firmati della Maison, primo tra tutti la collana Viper della collezione Serpenti in oro bianco e pavé di diamanti.

I Santi Francesi nella seconda serata

Sul web viene venduta a 175.000 euro ed è un vero e proprio oggetto cult, basti pensare al fatto che di recente a indossarla era stato anche Damiano dei Maneskin. Il cantante non ha rinunciato agli orecchini, arricchendo l'outfit con i pendenti in oro bianco e pavé di diamanti della linea B.zero1. Anche in questo caso non si tratta di un gioiello low-cost, il loro prezzo è infatti di 23.000 euro.

Gli orecchini B.zero1

Quanto valgono i gioielli in oro rosa e diamanti de I Santi Francesi

Anche nella seconda e nella terza serata i Santi Francesi sono tornati a indossare sia abiti Dolce&Gabbana che gioielli Bvlgari.

I Santi Francesi nella seconda serata

Nella puntata di mercoledì Alessandro De Santis ha abbinato due nuovi pezzi della linea Serpenti: una collana a forma in oro rosa e pavé di diamanti con occhi in rubellite (prezzo 28.000 euro) a un anello sempre in oro rosa con dei diamanti sulla testa da 11.000 euro. Giovedì, invece, ha tenuto la collana ma tornando ai pendenti B.zero 1. Mario Francese, invece, mercoledì ha optato per degli splendidi orecchini pendenti, i Serpenti Viper in oro rosa e pavé di diamanti da 50.000 euro, mentre giovedì è tornato al modello con smeraldi al posto degli occhi.

Collana Viper della collezione Serpenti di Bvlgari