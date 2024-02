Sabrina Ferilli alza il vestito per entrare all’Ariston: “È sempre più difficile la scalinata” Sabrina Ferilli torna all’Ariston come ospite, per presentare la sua nuova fiction. Per l’occasione ha scelto un elegante abito da sera e scarpe scintillanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Sabrina Ferilli in Alberta Ferretti

Sabrina Ferilli è stata due volte conduttrice del Festival di Sanremo: la prima volta nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza, poi nel 2022. In quell'occasione era stata scelta da Amadeus per accompagnarlo in una delle cinque serate, in cui aveva anche regalato al pubblico un monologo ben riuscito sull'importanza di essere tenaci nel prendersi ciò che si vuole, sul valore della leggerezza. Amadeus l'ha voluta nuovamente con sé all'Ariston anche quest'anno, ma in veste di ospite.

Perché Sabrina Ferilli è all'Ariston

Il pubblico ha accolto con gioia l'annuncio della presenza di Sabrina Ferilli all'Ariston, un palco a lei molto caro. Questa volta è al Festival per presentare la sua nuova fiction: Gloria, diretta da Fausto Brizzi, segna il suo ritorno alla serialità targata Rai dopo anni di fiction in Mediaset. La vedremo nei panni di una diva decaduta pronta a tutto pur di ritornare sotto i riflettori. Il primo episodio andrà in onda lunedì 19 febbraio.

Sabrina Ferilli in Alberta Ferretti, scarpe Le Silla

Il look dell'attrice al Festival di Sanremo

Spontanea, ironica, sempre pronta a mettersi in gioco, talentuosa: il pubblico conosce bene Sabrina Ferilli e la ama proprio perché in questi anni si è sempre posta con semplicità, mai come diva inarrivabile. Ha conservato il suo stile femminile nel tempo. Il suo guardaroba televisivo è fatto soprattutto di tubini, gonne a matita, bluse, corsetti con scollature generose e immancabili décolleté con tacco alto, spaziando dall'amato total black alle stampe floreali fino a colori anche accesi.

Sabrina Ferilli in Alberta Ferretti, scarpe Le Silla, gioielli Pasquale Bruni

La preparazione per l'Ariston per lei è iniziata con un restyling ai capelli. Ha fatto un salto nel suo salone di fiducia, uno dei più amati dalle celebrity, per dare un tocco nuovo alla chioma, ma senza stravolgerla, ma puntando solo su eleganti schiariture. Per la fatidica serata si è affidata ad Alberta Ferretti, un abito nero con scollo a V con dettagli trasparenti alternati a velluto. Lo ha abbinato a scintillanti scarpe da principessa, color argento firmate Le Silla. Ha impreziosito il look con gioielli Pasquale Bruni.