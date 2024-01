Sabrina Ferilli è Gloria, una diva decaduta pronta a tutto per tornare in auge: quando andrà in onda Cambio di programmazione per la nuova fiction di Rai1 Gloria. La serie tv in tre puntate con Sabrina Ferilli andrà in onda prima del previsto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Sabrina Ferilli nella fiction Gloria

Sabrina Ferilli si prepara a sbarcare su Rai1 con la nuova fiction che la vede protagonista: Gloria. A svelare la data in cui andrà in onda la prima puntata è DavideMaggio.it. A quanto pare, se inizialmente sembrava che l'attesa dovesse durare fino a martedì 27 gennaio, c'è stato un cambio di programmazione. Il primo episodio della serie Gloria andrà in onda lunedì 19 febbraio.

Gloria, di cosa parla la nuova fiction di Sabrina Ferilli

La fiction Gloria, diretta da Fausto Brizzi, è una miniserie in tre puntate che andranno in onda lunedì 19 febbraio, lunedì 26 febbraio e martedì 27 febbraio. Nel cast, oltre alla protagonista Sabrina Ferilli, anche Sergio Assisi, Massimo Ghini ed Emanuela Grimalda. La serie racconta le vicende di Gloria Grandi, diva del cinema che ormai recita solo in serie tv. Decide di lasciare la fiction, nella convinzione che il cinema la riaccoglierà e le permetterà di recitare in ruoli all'altezza dell'enorme talento che è convinta di avere. Ma non è così. Per lei all'orizzonte solo spot pubblicitari oltretutto scadenti. Furiosa, non si rassegna all'oblio, sostenuta dalla sua assistente e dall'ex marito. Un giorno, il suo agente ha un'idea e, servendosi di un errore medico, proverà a riportarla in auge.

La stima di Maria Pia Ammirati per Sabrina Ferilli

Nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata a Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha espresso la sua stima per Sabrina Ferilli e si è detta felice del suo ritorno in Rai:

Sabrina è una forza della natura, un elemento positivo, una grandissima attrice. La serie è un racconto ironico di questo mondo, Sabrina si è messa in gioco, come poche avrebbero fatto, raccontando un’attrice sul viale del tramonto che non vuole fare fiction ma poi cede. Andrà in onda a metà febbraio, dopo Sanremo.