Bianca Berlinguer su Rete 4 contro Fazio e Report, andrà in onda anche di domenica sera Alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025 annunciato il raddoppio per la giornalista. Confermata la prima serata del martedì e si aggiunge anche la domenica. Paolo Del Debbio prende il suo posto nell'access di Rete4.

A cura di Andrea Parrella

Una nuova sfida per Bianca Berlinguer. Dopo il passaggio da Rai a Mediaset dello scorso anno, a partire dalla prossima stagione la giornalista raddoppierà il suo appuntamento in prima serata con il pubblico di Rete 4. Oltre alla conferma del martedì sera, infatti, la conduttrice di È sempre Cartabianca andrà in onda anche di domenica sera.

Berlinguer lascia l'access a Paolo Del Debbio

L'annuncio è arrivato nel corso della presentazione alla stampa dei palinsesti Mediaset che si è tenuta il 16 luglio a Cologno Monzese. Cambia quindi l'impegno di Bianca Berlinguer, ma non si riduce. Nella scorsa stagione, dopo la partenza di È sempre Cartabianca al martedì sera, nello stesso spazio che aveva occupato su Rai3 nelle stagioni precedenti, la giornalista era stata impegnata da gennaio con lo spazio dell'access prime time al posto di Nicola Porro. A partire dalla prossima stagione Rete4 dà seguito alla staffetta dei suoi giornalisti nello spazio che accompagna il pubblico alla prima serata, confermando l'arrivo nello spazio dell'access di Paolo Del Debbio, che comunque conserverà la sua prima serata con Dritto e Rovescio.

La concorrenza della domenica, da Fazio a Ranucci fino alla Serie A

Per Bianca Berlinguer non si tratterà di una sfida semplice. Quella delle domenica sera è una serata complessa e sempre più affollata, se si considera la concorrenza di Nove, con Fazio alla conduzione di Che Tempo Che Fa, e di Rai3, dove sarà confermato Report che, tra l'altro, verrà prolungato di circa 30 minuti rispetto alla scorsa stagione e partirà in anticipo (con tanto di proteste di Ranucci contro la Rai). Serata, quella della domenica, affollata anche dai posticipi di Serie A e dalla fiction su Rai1. Per Berlinguer non sarà facile riuscire a inserirsi e si rende necessaria una scelta drastica, che vada nella direzione di una differenziazione rispetto alla versione classica di È sempre Cartabianca del martedì.