video suggerito

Bianca Berlinguer chiude la stagione Mediaset con una frecciatina alla Rai: “Qui piena libertà” La giornalista mette fine alla prima stagione in Mediaset ringraziando Pier Silvio Berlusconi per la libertà a lei garantita: “Qui abbiamo trovato le condizioni migliori”. Solo un anno fa l’addio alla Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Berlinguer chiude la prima stagione a Mediaset. Con l'ultima puntata di È sempre Cartabianca del 2 luglio è terminato il primo anno della giornalista a Mediaset, dopo l'addio alla Rai alla fine della scorsa stagione. Berlinguer è stata un volto simbolo del rinnovo che Pier Silvio Berlusconi ha avviato e il suo arrivo su Rete 4 ha rappresentato un elemento di varietà rispetto all'abituale narrazione che ha caratterizzato Mediaset negli ultimi anni. Le parole di Bianca Berlinguer in chiusura di puntata: “E’ stato un anno faticoso, difficile, ma anche ricco di soddisfazione“.

Le parole di Bianca Berlinguer

Un'annata lunga dieci mesi, che ha visto Berlinguer alla guida del talk show politico del martedì sera, ma anche dello spazio dell'access di Rete 4 per metà stagione. La giornalista ha proseguito così con i suoi saluti, sottolineando la libertà editoriale che ha caratterizzato i suoi primi mesi in azienda: “Quando abbiamo deciso di scegliere Mediaset sapevamo che non sarebbe stato semplice, ma oggi possiamo dire che abbiamo fatto bene, che non abbiamo assolutamente sbagliato, perché qui abbiamo trovato le condizioni migliori per lavorare con serenità e in piena libertà“.

"Berlusconi ha mantenuto le promesse"

Per questo, ringrazia l’azienda di Cologno Monzese perché “tutto quello che ci aveva promesso poi ha mantenuto”. Una specifica che sa di frecciatina alla Rai, lasciata ormai 12 mesi fa. A farle eco anche Mauro Corona, rimasto sveglio fino a tardi proprio per i saluti finali: “Anche io ringrazio la libertà che mi hanno dato. Non che di là mancasse, ma era un po’ meno. La libertà che mi ha dato Pier Silvio Berlusconi di dire baggianate, stupidaggini, qualche cosa buona anche, senza metter becco“. L'appuntamento per il ritorno di È sempre Cartabianca è per settembre, come Bianca Berlinguer ha sottolineato chiudendo la puntata.