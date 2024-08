Le Iene si spostano alla domenica, la prima puntata sfida il debutto sul Nove di Amadeus

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Cambiamenti all'orizzonte nei palinsesti Mediaset, in vista della prossima stagione televisiva. Ci si prepara a dei cambia di collocazione per alcuni programmi che sono ormai dei pilastri dell'emittente. Le Iene, infatti, che da sempre avevano come giorno di messa in onda il martedì, saranno spostate alla domenica, serata piuttosto ricca dal punto di vista dei competitor. La prima puntata è prevista per il 22 settembre, quando debutterà anche Amadeus sul Nove.

Le Iene si spostano alla domenica e raddoppiano

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, ai piani alti di Mediaset avrebbero valutato la possibilità di cambiare collocazione al programma di Davide Parenti, per lasciare spazio durante la settimana all'intrattenimento. Il martedì, infatti, che storicamente apparteneva a Le Iene, ora sarà dedicato ai nuovi show, che si succederanno in una staffetta serrata. Il primo a partire sarà Temptation Island con la sua nuova edizione, sfruttando il successo di quella estiva, che ha trainato gli ascolti del prime time di Canale 5; seguito poi da La Talpa con la conduzione di Diletta Leotta. La presenza di una trasmissione con un pubblico di affezionati, come Le Iene, avrebbe potuto essere un impedimento per far ingranare i nuovi titoli di quest'anno. La serata dedicata, quindi, sarà quella della domenica, a partire da settembre, con la conduzione affidata nuovamente all'accoppiata, dimostratasi vincente, Max Angioni e Veronica Gentili. Nel corso dell'anno, poi, ci sarà un raddoppio per il programma con Inside e Le Iene Show, i due spin off che si alterneranno e si aggiungeranno alla puntata canonica del fine settimana.

La sfida della domenica sera con Rai, La7 e Nove

Una serata che, in realtà, sin da settembre sarà particolarmente densa, non solo in casa Mediaset, ma anche sulle altre emittenti. Su Rete 4, infatti, tornerà da ottobre Bianca Berlinguer, nel frattempo ci sarà anche Giuseppe Brindisi con Zona Bianca. Canale 5, invece, la domenica schiera la seria La Rosa della vendetta, amatissima dal pubblico. Anche la Rai, come di consueto, punta sulla fiction per la domenica sera e su Rai1 si parte con Sempre al tuo fianco, in cui protagonista è Ambra Angiolini. Su Rai3, come confermato già da tempo, ci sarà Report che si conferma come uno dei programmi giornalistici più seguiti del servizio pubblico; mentre su Rai2 come sempre ci sarà spazio per la Domenica Sportiva. Da non sottovalutare, poi, le altre emittenti come La7, che schiera Gramellini e il suo In Altre Parole, che dal suo debutto sull'emittente di Cairo, ha avuto un ottimo riscontro. Mentre sul Nove, si parte con Amadeus e il suo Suzuki Music Party, dal 22 settembre, ma è solo un assaggio dal momento che si attende l'arrivo dell'imbattibile Fabio Fazio e il suo Che Tempo che Fa.