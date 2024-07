video suggerito

Paolo Del Debbio al posto di Bianca Berlinguer nell’access prime time di Rete 4 Dopo gli ottimi ascolti di Dritto e Rovescio il conduttore raddoppia: suo l’access prime time di Rete 4 al posto di Bianca Berlinguer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cambio di guardia a Rete 4. Paolo Del Debbio, conclusa una stagione di grandi ascolti con Dritto e Rovescio, sarà il prossimo conduttore dell'access prime time di Rete 4, fascia che è stata di Bianca Berlinguer da gennaio con "Prima di domani". Lo rivela TvBlog che spiega della possibilità che il conduttore possa addirittura raddoppiare il suo Dritto e Rovescio, un po' come accade su Canale 5 per i reality show che funzionano, vedi Grande Fratello. Bianca Berlinguer resta col suo È sempre Cartabianca ma perde Prima di domani, che non ha convinto.

Paolo Del Debbio è il ‘retequattrismo' in purezza

La scelta della rete, qualora fosse confermata l'indiscrezione, confermerebbe Paolo Del Debbio come l'esempio fulgido e plastico del cosiddetto ‘retequattrismo'. Un termine, neutro, che richiama alla mente le trasmissioni marchio di fabbrica della rete: un approccio diretto che mescola intrattenimento e informazione e che ha saputo per anni fare da grancassa al centrodestra. Quest'anno, l'operazione di Rete 4 era cercare di aprire il ventaglio delle voci politiche proprio grazie all'ingresso di Bianca Berlinguer. Un'operazione riuscita a metà: se lo show del martedì sera non ha avuto problemi, il daily dell'access prime time ha fatto molta fatica.

Il record d'ascolti di Paolo Del Debbio con Giorgia Meloni

Chissà se non è anche merito dell'effetto Meloni: il 30 maggio scorso, Paolo Del Debbio con il suo Dritto e Rovescio raggiungeva 1.194.000 spettatori e 8.82% di share con picchi di oltre 2.080.000 spettatori e del 14.45% di share grazie alla presenza del Presidente del Consiglio in apertura. Una circostanza che si è ripetuta per l'ultima puntata, forte del fatto che il Presidente non è mai andata in nessun altro talk durante questa stagione tranne che in quello del giovedì sera di Rete4.