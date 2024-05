L’effetto Meloni a Dritto e Rovescio, battuto Formigli e record stagionale per Del Debbio

video suggerito

C'è stato l'effetto Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio. Il programma di Paolo Del Debbio, ieri sera giovedì 30 maggio, ha battuto di slancio il dirimpettaio Corrado Formigli e il suo Piazzapulita superando la soglia del milione di telespettatori. È stato record per Rete 4: miglior risultato stagionale: 1.194.000 spettatori e 8.82% di share con picchi di oltre 2.080.000 spettatori e del 14.45% di share. Staccata Piazzapulita che fa fatica: 925.000 spettatori netti per il 6.8% di share. Dritto e Rovescio aveva raggiunto già un ottimo risultato, durante questi giorni di avvicinamento al voto delle europee, con la presenza di Matteo Salvini (leader caro al pubblico della rete Mediaset) e di Elly Schlein, sua nemesi, dimostrando come l'avere ospiti i personaggi politici di primo piano anziché outsider e opinionisti seppur di livello, paga molto di più.

Mentre il Presidente del Consiglio era presente in collegamento, aprendo di fatto la puntata del talk di Rete 4, a La7 Corrado Formigli inseguiva il suo fantasma. La grande protagonista è sempre lei, con servizi e ospiti tutti declinati sulle ultime dal suo "Festival", per utilizzare le parole di Lucia Annunziata. Persino la giornalista, candidata alle europee con il Partito Democratico, proprio nella puntata di ieri, è costretta a suggerire al conduttore un ‘cambio di programma':

Se c'è un imbarazzo in questo paese è che uno si alza e Giorgia Meloni se n'è inventata un'altra. Forse non dovremmo parlare più così tanto di Giorgia, dovremmo tornare a parlare di politica. Questo è show-business. Noi non possiamo diventare cittadini del Festival di Giorgia. C'è il rischio di essere rapiti da queste immagini. Il nostro mestiere non è avere l'agenda dettata dal suo show.

Ma se a La7 Giorgia Meloni è solamente il punto della discussione con cui tutti gli ospiti sono costretti a misurarsi, da Lucia Annunziata a Michele Serra fino all'ex presidente della Rai Roberto Zaccaria, su Rete 4 c'è invece l'ambita premier a dialogare amabilmente – "Oltre TeleMeloni c'è Rete4" scrive in proposito il nostro Andrea Parrella su Fanpage.it – con Paolo Del Debbio. L'importanza di avere il Presidente del Consiglio in persona è risultato determinante per gli ascolti del programma. Dritto e Rovescio può brindare, mentre Piazzapulita paga sicuramente per la sua linea, considerata ‘nemica', dalla premier che, solo qualche giorno fa in un video chiacchieratissimo, proprio a loro si rivolgeva: “Cari telespettatori de La7, è da un po’ che non ci si vede. Spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia, dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale“.