Giorgia Meloni a Rete4 dice che è il premier meno presente al Tg1, ma sono numeri a metà

A cura di Andrea Parrella

Giorgia Meloni è stata ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica. A pochi giorni dalla presenza in collegamento a Dritto e Rovescio, la presidente del Consiglio torna in un programma di Rete4 per un'intervista a tu per tu con il conduttore in cui tratta temi diversi legati alla sua azione di governo e alla campagna elettorale, trovandosi sostanzialmente libera di imporre, incontrastata, la sua narrazione.

Tra i temi toccati, spunta quello della censura: “Quando ho scritto il mio libro – dice Meloni a Porro – non mi hanno invitato al Salone del libro perché sono un politico, poi però trovo che Schlein, Renzi, Boldrini e Monti il loro libro lì l’hanno presentato. Ho pubblicato il monologo di Scurati sui miei social perché so cosa è la censura”.

Le parole di Meloni sulla sua presenza in Rai

Porro le chiede della questione Rai e TeleMeloni, come è stata rinominata la Tv di Stato sotto il suo governo e su cui il premier ha ironizzato a più riprese: “Non mi interessa assolutamente avere una TeleMeloni. Mi interessa però che ci sia finalmente un servizio pubblico plurale e che non sia più Tele Pd. Non accettano che io sia una persona che non segue la loro agenda. Capisco la loro difficoltà, perché hanno scommesso sul nostro fallimento e hanno perso. Saviano sta tornando in Rai. La censura è quella che vogliono fare gli altri".

Meloni, per dimostrare la presunta inconsistenza della narrazione di TeleMeloni, ha mostrato nuovamente un dato di cui aveva già parlato nelle scorse settimane, quello secondo il quale risulterebbe essere il premier meno presente al Tg1 nei primi 14 mesi di governo rispetto ai suoi predecessori. Tabella sulla quale Nicola Porro non chiede specifiche rispetto alla fonte.

I dati sui minuti nei Tg Rai

Numeri, quelli indicati da Meloni, reali solo in quanto parziali. A dimostrare l'inconsistenza della tesi della premier è uno studio pubblicato nelle scorse settimane da Pagella Politica, che ha analizzato il minutaggio della presenza dei primi ministri nei Tg Rai incrociando i dati riportati sui siti istituzionali che riguardano sia i governi precedenti che quello in corso . Ebbene, mettendo a paragone i primi 14 mesi dei due governi Conte, di quello Draghi e di quello Meloni, emerge che quello citato di Meloni su Rete 4 sia il solo dato a supporto della sua tesi, ovvero quello del "tempo di presenza", vale a dire i minuti nei quali è il politico in questione a parlare direttamente. Tutt'altra cosa se si guarda al "tempo totale", ovvero i minuti in cui si parla complessivamente di un politico. Parametro che invece vede Meloni superare nettamente sia Draghi che Conte. Si legge su Pagellapolitica:

La classifica cambia se si guarda al “tempo totale” di Meloni al TG1, pari in media a 152,2 minuti ogni mese: questo dato è più alto di quello registrato da Draghi (125,4) e di quello di Conte alla sua prima esperienza al governo (147,7). Nel suo secondo governo, il tempo totale di Conte al TG1 è stato il più alto dei quattro (205).

Dato, quello del Conte Bis, che va tuttavia letto attraverso il filtro della crisi pandemica e il necessario presenzialismo di Conte sulle reti del servizio pubblico.