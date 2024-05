video suggerito

Ascolti tv giovedì 30 maggio: chi ha vinto tra Com'è umano lui e Viola come il mare Tutti i dati Auditel di ieri giovedì 30 maggio: Rai1 ha proposto la fiction su Paolo Villaggio "Com'è umano lei!", Canale 5 la fiction "Viola come il mare 2" che stravince la serata.

La prima serata di giovedì 30 maggio in televisione ha offerto di tutto: fiction televisive, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha proposto la fiction su Paolo Villaggio Com'è umano lui! interpretato da Enzo Paci. Canale 5, invece, ha offerto un nuovo episodio della fiction Viola come il mare 2. Riflettori puntati anche su Pierluigi Diaco (qui intervistato da Fanpage.it) per la sua prima puntata di Bella Rai2. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di giovedì 30 maggio.

La sfida degli ascolti tv tra Com'è umano lui e Viola come il mare 2

La serata di giovedì 30 maggio sorride a Canale 5 che stravince la serata: La seconda stagione di Viola come il mare ha raccolto 2.296.000 spettatori per uno share pari al 14.2%. Com'è umano lui! su Rai1 è stato visto da 1.930.000 spettatori per uno share pari all'11.6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Sulle altre reti, la prima puntata di Bella Rai2, il nuovo show serale di Pierluigi Diaco, ha raccolto 911.000 spettatori per uno share pari al 6.5%. Su Italia1 La Legge dei Più Forti ha conquistato 1.323.000 spettatori netti con uno share del 7.7%. Su Rai3, Che ci faccio qui, che fa segnare il ritorno del programma di Domenico Iannacone, è riuscito a conquistare 838.000 spettatori netti pari al 4.5% di share. Il programma Dritto e rovescio, in onda su Rete4 con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ospite di Paolo Del Debbio, è stato visto da 1.193.000 spettatori netti per l'8.8% di share. Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli, 925.000 spettatori netti per il 6.8% di share. Skyfall, in onda su Tv8, ha conquistato 498.000 spettatori netti per il 3.2% di share. Sul Nove Comedy Match – Best Of ha conquistato 661.000 spettatori netti con il 3.7% di share.