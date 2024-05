video suggerito

Ascolti tv venerdì 24 maggio: chi ha vinto tra L'acchiappatalenti e Terra amara Gli ascolti di venerdì 24 maggio: su Rai1 una nuova puntata de L'acchiappatalenti di Milly Carlucci; su Canale 5, la soap opera Terra Amara.

La prima serata televisiva di venerdì 24 maggio ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento e di approfondimento, serie tv e tanto altro ancora. Su Rai1 una nuova puntata del format L'acchiappatalenti con Milly Carlucci. Su Canale 5, invece, c'è stata la messa in onda di una nuova puntata di Terra Amara, soap opera turca. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti attraverso la comunicazione dei dati Auditel di venerdì 24 maggio.

La sfida degli ascolti tv tra L'acchiappatalenti e Terra Amara

Nel corso della prima serata di venerdì 24 maggio, Rai1 ha proposto L'acchiappatalenti, il gioco in cui cinque personaggi famosi a caccia di talenti, tre giurati altrettanto noti a giudicare le performance e dodici talenti o pseudo tali a mostrare le loro virtù in ogni puntata. Gli ascolti del programma: 2.223.000 spettatori e share 14.8%. Su Canale 5, un'altra puntata di Terra Amara, la soap che racconta la storia d'amore difficile e contrastata tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha nella Istanbul degli anni '70. Gli ascolti del programma: 2.844.000 spettatori e share 16.9%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Queste le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha proposto in diretta dallo Stadio Manuzzi di Cesena la partita di Coppa Italia femminile tra Roma e Fiorentina. La partita è stata vista da 523.000 spettatori e share del 3.5%. Su Rai3 il film Io lo so chi siete visto da spettatori e share pari al %. Il film Bloodshot su Italia1 è stato visto da 1.101.000 spettatori per uno share pari al 6.6%. Il programma di inchieste Quarto Grado, in onda su Rete 4, è la scelta di 1.178.000 spettatori per uno share pari all'8.6%. Sul Nove I migliori Fratelli di Crozza, il meglio della satira del comico Maurizio Crozza che racchiude un pot-pourri di sketch tratte dalla stagione appena terminata, ha realizzato 650.000 spettatori per uno share pari al 3.7%. Su La7, Propaganda Live raccoglie 880.000 spettatori e share 6.7%.