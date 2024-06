video suggerito

Ascolti tv venerdì 31 maggio: chi ha vinto tra L'acchiappatalenti, Terra amara e Un giorno in pretura Ha vinto Terra Amara. La soap trasmessa da Canale 5 ha registrato il 17.5% di share. L'acchiappatalenti trasmesso da Rai1 al 14% di share. Un giorno in pretura – Alessia Pifferi, i giorni dell'abbandono in onda su Rai3 ha registrato il 6.2% di share. Tutti i dati Auditel di ieri venerdì 31 maggio.

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di ieri, venerdì 31 maggio, ha offerto agli spettatori film, serie tv, documentari e programmi di approfondimento e di intrattenimento. Rai1 ha proposto L'Acchiappatalenti, programma condotto da Milly Carlucci. Su Canale5, la soap Terra Amara. Rete4 ha lasciato spazio a Quarto Grado. Rai3 ha proposto Un giorno in pretura – Alessia Pifferi, i giorni dell'abbandono. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di venerdì 31 maggio.

La sfida degli ascolti tv tra L'acchiappatalenti, Terra amara e Un giorno in pretura

Nel corso della prima serata di venerdì 31 maggio, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata de L'Acchiappatalenti. Il programma è condotto da Milly Carlucci, la giuria è composta da Francesco Facchinetti, Simona Ventura e Flavio Insinna. I talent scout sono Wanda Nara, Teo Mammucari, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno. Nel corso della puntata si è esibita anche la piccola Clarissa Guzzi, che la conduttrice ha invitato a Ballando con le stelle. Il programma è stato seguito da 2.156.000 spettatori pari al 14% di share. Ad avere la meglio negli ascolti, però, è stato Canale5 che ha trasmesso Terra Amara (le anticipazioni dell'ultima puntata in onda l'8 giugno). La soap ha registrato 3.000.000 spettatori con il 17.5% di share. Su Rai3 in onda il programma Un giorno in pretura – Alessia Pifferi, i giorni dell'abbandono, che è stato seguito da 1.133.000 spettatori con il 6.2% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il documentario Veloce – La leggenda della Motor Valley, che ha registrato 496.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia1 spazio a Top Gun. Il film con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer e Tom Skerritt è stato seguito da 1.117.000 spettatori con il 6.5% di share. Rete4 ha lasciato spazio a Quarto Grado. Il programma di approfondimento con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha interessato 1.196.000 spettatori con l'8.4% di share.