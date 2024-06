All’Acchiappatalenti ballerina di 9 anni non viene scelta e piange, Milly Carlucci la consola: “Verrai a Ballando”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Il programma L'Acchiappatalenti, condotto da Milly Carlucci su Rai1, sta dimostrando di saper alternare momenti divertenti ad altri carichi di emozione. Ha colpito l'esibizione di una piccola concorrente, Clarissa Guzzi, che non è stata scelta dai giudici. La bambina, delusa, si è sciolta in lacrime e Milly Carlucci le ha fatto una sorpresa invitandola a Ballando con le stelle. Ma andiamo con ordine.

La storia di Clarissa Guzzi: ha 9 anni ed è originaria di Napoli

Clarissa Guzzi si è raccontata nel video di presentazione. Ha 9 anni ed è originaria di Napoli: "Mi piace vestirmi di rosa come le mie Barbie". Poi ha parlato della sua passione: "Ballo da quando avevo 4 anni". E ha aggiunto: "La mia famiglia è composta da mamma, papà e sorella. Mia sorella è buona e gentile, è lei che mi ha fatto nascere questa passione". Il padre ha raccontato che Clarissa è una forza della natura, non sta mai ferma:

Quando mia moglie era in gravidanza e aspettava Clarissa ci dissero che forse aveva un problema. Non avrebbe potuto fare proprio niente. Abbiamo deciso di portare comunque avanti la gravidanza. Abbiamo avuto fiducia in Dio e Dio ci ha fatto questo regalo. È nata sana, dolce e bella.

Clarissa delusa piange, Milly Carlucci la invita a Ballando con le stelle

Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno, i talent scout che erano ancora in cerca di un talento, hanno deciso di non puntare su di lei. Clarissa Guzzi è rimasta comprensibilmente delusa e quando si è esibita ha dimostrato di avere grande talento. Wanda Nara ha notato il malumore della bambina: "Ho visto la faccia di Clarissa quando nessuno l’aveva scelta, è rimasta malissimo". Ma ha evidenziato anche la sua grinta: "Quasi piangendo è andata a fare il numero. Con quella forza vai, perché tu sei una vincitrice nella vita, sei bravissima”. Ma ci ha pensato Milly Carlucci a trasformare le sue lacrime di delusione, in lacrime di gioia. Si è avvicinata a lei e le ha detto:

Fermi tutti. Siccome Clarissa è un talento, vuoi venire ospite a Ballando con le Stelle a ballare per noi?

Clarissa è scoppiata a piangere e ha abbracciato Milly Carlucci, che ha fatto sapere che la bambina è una campionessa. Poi, le parole di Wanda Nara: "Sei un esempio per tutti i bambini. A tutti noi almeno una volta hanno detto di no".