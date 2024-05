video suggerito

Ascolti tv martedì 21 maggio: chi ha vinto tra Marconi e Il Volo-Tutti per uno Tutti i dati Auditel di ieri sera. Marconi vince la sfida agli ascolti tv con 2.803.000 spettatori pari al 15.7% di share, mentre lo show de Il Volo guadagna 2.600.000 spettatori pari al 18.1% di share. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di ieri, martedì 21 maggio, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1 è andata in onda la seconda e ultima puntata della miniserie Marconi – L'uomo che ha connesso il mondo con Stefano Accorsi e Nicolas Maupas. Su Canale 5, invece, è stato trasmesso il secondo appuntamento con lo show musicale Il Volo-Tutti per Uno. Vediamo chi si è aggiudicato la vittoria della consueta gara agli ascolti tv.

La sfida agli ascolti tv tra Marconi e Il Volo-Tutti per uno

Nella prima serata di martedì 21 maggio, si è conclusa la messa in onda di Marconi-L'uomo che ha connesso il mondo, la miniserie con protagonista Stefano Accorsi che racconta l'ultimo periodo della vita di uno degli uomini più conosciuti al mondo. La prima puntata aveva riscosso un certo successo, ed è così che anche la seconda è stata seguita dal pubblico con entusiasmo, infatti ha registrato 2.803.000 spettatori pari al 15.7% di share, vincendo di fatto la prima serata.

Su Canale 5, invece, appuntamento con la musica e Il Volo. Il trio di tenori che da anni svetta le classifiche ed è ascoltato ovunque, diventa padrone di casa di uno spettacolo in cui unire l'amore per la canzone, con tanti ospiti del mondo della musica, ma non solo, per garantire un intrattenimento di qualità. Lo show è stato visto da 2.600.000 spettatori pari al 18.1%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Un Uomo Sopra la Legge è stato visto da 953.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia1, dopo una presentazione a 768.000 e il 3.7%, Le Iene è stato la scelta di 1.572.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai3 Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi, con Piero Chiambretti, ha segnato 481.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca ha registrato 703.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 DiMartedì è stato visto da 1.372.000 spettatori con uno share dell’8.4%. Su Tv8 Celebrity Chef è stato scelto da 294.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove La Vera Storia della Uno Bianca ha raccolto 342.000 spettatori con il 2.1% di share.