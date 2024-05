video suggerito

Ascolti tv giovedì 23 maggio: chi ha vinto tra Mascaria, Viola come il mare 2 e Stasera tutto è possibile Chi ha vinto tra il film Mascaria trasmesso da Rai1, la serie tv Viola come il mare 2 proposta da Canale5 e l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile in onda su Rai2. Tutti i dati Auditel di ieri giovedì 23 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di ieri, giovedì 23 maggio, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha proposto il film Mascaria interpretato da Fabrizio Ferracane. Su Canale5 spazio alla serie Viola come il mare 2 con Francesca Chillemi e Can Yaman. Rai2 ha trasmesso l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di giovedì 23 maggio.

La sfida degli ascolti tv tra Mascaria, Viola come il mare 2 e Stasera tutto è possibile

Nel corso della prima serata di giovedì 23 maggio, Rai1 ha proposto Mascaria. Il film con Fabrizio Ferracane racconta la storia dell'imprenditore Pietro Ferrara. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Viola come il mare 2 (qui le anticipazioni della quinta puntata in onda giovedì 30 maggio). Su Rai2 è andata in onda l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile, nel corso della quale Stefano De Martino è caduto rovinosamente.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai3 ha proposto il docufilm Paolo Conte alla Scala: il Maestro è nell'anima. Italia1 ha trasmesso Ambulance, film con Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garret Dillahunt e Keir O'Donnell. Su Rete4 in onda Dritto e rovescio, programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.