La caduta di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile: il conduttore scivola e cade rovinosamente Imprevisto per Stefano De Martino che mentre correva su e giù per lo studio di Stasera tutto è possibile è caduto rovinosamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Stefano De Martino è uno dei volti su cui la Rai punta di più. In queste ore ha firmato un contratto pluriennale con l'azienda, che tra gli altri progetti lo porterà – secondo Dagospia – anche a condurre Affari tuoi. Intanto, giovedì 23 maggio è andata in onda l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile. Una chiusura col botto. Il conduttore, infatti, è stato suo malgrado protagonista di una brutta caduta.

Il video della caduta di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile

Durante uno dei giochi, Stefano De Martino ha fatto uno scherzo a Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, lanciando loro dell'acqua in faccia con un bicchiere. Poi, è scappato dai suoi ospiti che lo rincorrevano per ricambiare il favore. Il pavimento bagnato ha fatto il resto. Stefano De Martino è scivolato ed è caduto rovinosamente sulla schiena. La caduta non è bastata a fermarlo. Stefano De Martino è scoppiato a ridere, si è rialzato ed è tornato indietro per continuare a bagnare i suoi ospiti. Di seguito il video pubblicato dai profili social ufficiali di Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino ha firmato un contratto pluriennale con la Rai

Con un comunicato, la Rai ha fatto sapere che Stefano De Martino ha firmato un contratto pluriennale con l'azienda. Nella prossima stagione sarà tra i protagonisti della programmazione di Rai1 e Rai2:

De Martino sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2. L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione.

Poco prima, l'indiscrezione del giornalista Giuseppe Candela che vedeva Stefano De Martino alla conduzione della prossima edizione del programma di Rai1 Affari Tuoi.