video suggerito

Stefano De Martino ad Affari Tuoi: “Contratto di 4 anni con mega compenso e Sanremo dopo Carlo Conti” La nuova edizione di Affari Tuoi dopo Amadeus dovrebbe essere affidata a Stefano De Martino. Il conduttore avrebbe ottenuto un contratto della durata di 4 anni e l’opzione di condurre Sanremo dopo il biennio di Carlo Conti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sarà Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi dopo Amadeus. Lo annuncia Giuseppe Candela che conferma la chiusura del contratto del celebre volto di Rai2 con il programma di access prime time più seguito su Rai1. “ESCLUSIVA. Come anticipato il 10 aprile Stefano De Martino a Affari Tuoi, nonostante il no di Banijay. Il ballerino, stimato da Fdi e secondo Oggi da Arianna Meloni, ha ottenuto contrattone di 4 anni che farà discutere: megacompenso, access e prime time, opzione Sanremo post Conti”, si legge nel tweet pubblicato dal giornalista che conferma quanto già anticipato un mese fa.

Le voci sulla trattativa Rai per Affari Tuoi e I soliti ignoti

Erano già settimane che si rincorrevano numerose le indiscrezioni relative al passaggio di De Martino su Rai1 con Affari Tuoi e I soliti ignoti. A lanciare l’indiscrezione di un contratto della durata di 3 anni era stato il sito Tv Blog che aveva confermato la stima dei vertici del servizio pubblico nei confronti dell’ex ballerino. L’unico a non commentare le indiscrezioni relative a una sua ascesa in Rai nel periodo post Amadeus era stato proprio De Martino, rimasto in silenzio in attesa di capire l’evoluzione della trattativa. Trattativa che si sarebbe conclusa proprio in queste ore. Non è ancora certo se, oltre ad Affari Tuoi, a Stefano sarà affidata anche la nuova edizione de I soliti ignoti.

L’opzione Sanremo dopo Carlo Conti

Secondo Candela, crescono anche le quotazioni di De Martino a proposito della conduzione di Sanremo. Solo poche ore fa, la Rai ha confermato che ci sarà Carlo Conti al timone del Festival per i prossimi due anni. Terminato il biennio, però, Stefano potrebbe avere grosse chance di diventare il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival se la prova con l'access su Rai1 dovesse rivelarsi vincente.