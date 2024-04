video suggerito

Stefano De Martino al posto di Amadeus su Rai1: "Contratto di 3 anni per Affari Tuoi e Soliti ignoti" TvBlog rivela che il passaggio di Stefano De Martino su Rai1 "è ormai una certezza". Il conduttore campano sarebbe stato scelto per il dopo Amadeus: "Il contratto che starebbe per firmare avrebbe una durata di 3 anni", prevederebbe l'impegno costante nell'access time con Affari tuoi e Soliti ignoti.

A cura di Gaia Martino

Stefano De Martino sarebbe sempre più vicino al trasferimento su Rai1. Il conduttore campano, oggi al timone di Stasera tutto è possibile su Rai2, potrebbe diventare il successore di Amadeus nell'access prime time di Rai Uno. A parlarne è TvBlog che svela i dettagli di una "trattativa in corso per la definizione del contratto di esclusiva con la tv pubblica".

Stefano De Martino in trattativa con la Rai per Affari Tuoi e Soliti Ignoti

Al centro della ‘rivoluzione' di Rai1 dopo l'addio di Amadeus ci sarebbe Stefano De Martino. Se ne parlava già da un po' dell'ipotesi di vedere il conduttore campano nell'access prime time di Rai 1, al timone di programmi come Affari Tuoi e Soliti Ignoti, e questa mattina TvBlog rivela che "la possibilità si è trasformata in certezza". L'ex ballerino di Amici oggi al timone di Stasera tutto è possibile sarebbe in trattativa con la Rai per per la definizione del suo contratto di esclusiva con la tv pubblica. Proprio in queste ore, si legge, sarebbero in corso degli incontri tra le parti: il contratto avrebbe una durata di tre anni e prevedrebbe l'impegno costante di De Martino nell'access prime time di Rai1 con Affari Tuoi e Soliti ignoti.

Per il presentatore non ci sarebbe solo l'access prime time. TvBlog rivela che per lui si starebbe pensando anche ad una prima serata su Rai 1. La nuova stagione di Stasera tutto è possibile, in onda su Rai2, è partita con il botto segnando un record di ascolti e stando a quanto si legge l'ipotesi di trasferirlo, "riveduto e corretto", su Rai 1 sarebbe concreta. Ma non solo STEP, per l'ex ballerino ci sarebbero in cantiere altri "format e eventi musicali". La trattativa dovrebbe chiudersi entro la prossima settimana.

"Conti a Sanremo 2025 con Panariello e Pieraccioni"

Sfuma definitivamente dunque la possibilità di vedere De Martino alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo, nel 2025. TvBlog rivela che la prossima edizione della kermesse dovrebbe essere affidata a Carlo Conti che dovrebbe essere accompagnato dai suoi amici e colleghi storici, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.