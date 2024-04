video suggerito

Stasera tutto è possibile fa ascolti record, Stefano De Martino: "Mai così tanti" Il conduttore ringrazia il pubblico dopo gli ascolti notevoli della prima puntata di STEP, andato in onda su Rai2 raggiungendo 2.002.000 spettatori pari al 12.7% di share: il risultato più alto per la prima puntata del programma.

A cura di Andrea Parrella

Stasera tutto è possibile da record. Lo show che Stefano De Martino ha ereditato da Amadeus riparte e registra il dato di partenza più alto di sempre, con 2.002.000 spettatori pari al 12.7% di share. Sono numeri importanti per Rai2, soprattutto per la Rai2 di oggi, chiaro segnale dell'effetto di un programma che non ha più bisogno di conferme rispetto al funzionamento dei suoi meccanismi e che si perfeziona di stagione in stagione, aggiungendo dettagli e personaggi, come è stato in questa stagione con l'ingresso di Herbert Ballerina e Giovanni Esposito come presenze fisse, in aggiunta ai confermati Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Le parole di De Martino dopo gli ascolti

A sottolineare il risultato di ascolti lo stesso Stefano De Martino, che sui X ha ringraziato gli spettatori: "Da quando mi hanno eletto capitano di questa ciurma fantastica, voi STEP-fans non eravate mai stati così tanti. vi chiamerei ad uno ad uno per dimostrarvi il mio affetto ma più di due milioni di telefonate non si riescono a fare in tempi brevi".

Dall'8 aprile Step contro L'Isola dei Famosi

La nuova stagione di Stasera Tutto è possibile intratterrà gli spettatori di Rai2 per otto settimane, ma dall'8 aprile troverà uno scoglio importante da superare, vista la partenza su Canale 5 dell'Isola dei Famosi. Al netto degli ascolti, tuttavia, sembra che il programma condotto da De Martino goda di grande credito da parte del pubblico, corroborando la sensazione che per il conduttore questa decima edizione del programma possa rappresentare la conferma del suo ampio raggio d'azione in termini di riconoscibilità presso il pubblico. Una condizione di cui tra i cosiddetti "giovani" della Tv, De Martino sembra essere il solo a beneficiare.

Stefano De Martino e l'orizzonte Sanremo

Non a caso per lui si pensa in grande e c'è chi ipotizza che l'eredità del Festival di Sanremo possa spettare proprio a lui, nonostante il conduttore si tenga ben distante dal dirsi pronto per una prova di questo tipo, come aveva raccontato a Il Messaggero: "

Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco. Se squilla, rispondo cordialmente e ne sarei felice. Fino a due anni fa chi l'avrebbe mai detto che sarei stato anche solo in lizza? Sanremo è la laurea, la facoltà è la televisione: sono nel corso giusto, ma mi manca qualche esame per farcela.