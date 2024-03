Stefano De Martino: “Non potrei dirigere Sanremo. Belen Rodriguez? Siamo in lento allontanamento” Stefano De Martino, intervistato da Il Messaggero, parla del suo nome in lizza per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo: “Sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza”. Sul rapporto con Belen Rodriguez: “Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1.148 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano De Martino in un'intervista a Il Messaggero risponde alle voci che lo vedono vicino alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo, nel 2025. Lo showman, ora a teatro con il suo show, Meglio stasera, tornerà in tv, dal 1 aprile con Stasera tutto è possibile: "La mia sesta edizione. Amadeus ne ha condotte quattro. Almeno in questo, sono a buon punto".

La risposta sulla conduzione di Sanremo 2025

Stefano De Martino si è detto "ancora molto giovane" e con "troppa poca esperienza" per salire sul palco del Festival di Sanremo in qualità di conduttore. A Il Messaggero lo showman non ha escluso la possibilità di accettare una eventuale proposta, qualora arrivasse.

Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco. Se squilla, rispondo cordialmente e ne sarei felice. Fino a due anni fa chi l'avrebbe mai detto che sarei stato anche solo in lizza? Sanremo è la laurea, la facoltà è la televisione: sono nel corso giusto, ma mi manca qualche esame per farcela.

Delle preferenze su chi potrebbe intrattenere il pubblico dell'Ariston per il post-Amadeus le ha: "Mi piacerebbe, questioni aziendali a parte, Bonolis. Ma il mio festival 2025 del cuore è condotto da due donne: Laura Pausini e Paola Cortellesi. Sarebbe perfetto per quest'epoca".

Il rapporto con Belen Rodriguez

Nel corso dell'intervista, De Martino ha ricordato l'aforisma usato da Fazio, a Che tempo che fa, dopo la drastica separazione da Belen Rodriguez. Quest'ultima, a Domenica In, quel giorno stesso raccontò di essere stata tradita numerose volte dall'ex marito che, in più, non ha saputo starle accanto in un momento delicato. A Il Messaggero, dopo le parole sul NOVE dello scorso 4 dicembre – "La vita è una tragedia in primo piano, è una commedia sul piano lungo. Io mi auguro che pian piano l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita" – ha fornito un ‘aggiornamento' sul suo rapporto con la madre di suo figlio Santiago: "Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri".