De Martino porta Bar Stella a Stasera tutto è possibile, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito nel cast Torna dal 1 aprile Stasera Tutto è Possibile. ll programma condotto da Stefano De Martino giunge alla sua decima edizione in cui l'esperienza di STEP e di Bar Stella si fondo con l'arrivo di Herbert Ballerina e Giovanni Esposito come presenze fisse oltre a Izzo e Paolantoni. Confermato anche Vincenzo De Lucia.

A cura di Andrea Parrella

Tornerà la sera di Pasquetta dopo una lunga assenza Stasera Tutto è Possibile, uno dei programmi più fortunati della Rai2 degli ultimi anni, ancora una volta con Stefano De Martino alla conduzione. Da lunedì 1 aprile, il presentatore inaugura la decima edizione della trasmissione, confermando l'impianto fortunatissimo degli ultimi anni con poche ma sostanziali aggiunte.

Tornano Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

Su tutte l'ingresso come presenze fisse di Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. I due, che in passato avevano già partecipato ad alcune puntate del programma, si aggiungeranno a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, ormai spalle fisse di Stefano De Martino a STEP da diverse edizioni. Il mondo di Stasera Tutto è Possibile e di Bar Stella confluiscono quindi in maniera definitiva, essendo di fatto due progetti in continuità anche dal punto di vista autorale. Sarà curioso capire se questa fusione definitiva inauguri un nuovo ciclo o se possa essere letta, simbolicamente, come l'edizione che chiude il ciclo di De Martino alla guida del programma, possibilità ventilata e anche fisiologica dopo diversi anni di successi.

Confermato anche Vincenzo De Lucia

Otto le puntate previste per questa nuova edizione di STEP, che partirà con un primo appuntamento, a tema “Dieci!”, proprio come le edizioni del programma e come il numero di uno dei simboli di Napoli, Maradona, ci saranno. Gli ospiti Sergio Friscia, Marta Filippi, Rocío Muñoz Morales ed Enzo Miccio. Confermato a Stasera tutto è possibile come presenza fissa anche Vincenzo De Lucia, che parteciperà con le sue fortunatissime imitazioni e nella prima puntata sarà Barbara d’Urso.

Oltre all’immancabile “Stanza inclinata”, icona del programma, molti giochi torneranno come grandi classici, da “Segui il labiale” a “Rumori di mimo”, ma non mancherà qualche novità come “Dammi due mani”. In questo nuovo gioco due ospiti verranno chiamati a preparare una ricetta, mettendoci uno la faccia e l’altro solo le mani (e invertendosi poi i ruoli), con l’aiuto del conduttore, che presterà la voce.