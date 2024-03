Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 9 e domenica 10 marzo in tv Sabato 9 e domenica 10 marzo 2024 tornano gli appuntamenti in tv con Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei loro salotti tanti volti noti dello spettacolo italiano. Ecco tutti i nomi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Riparte il weekend e i salotti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa riaprono le loro porte per ospitare in studio nuovi ospiti. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio regaleranno intrattenimento e nuove dichiarazioni esclusive sabato 9 e domenica 10 marzo. Ecco tutti i nomi protagonisti del weekend.

Gli ospiti di Verissimo sabato 9 e domenica 10 marzo

Sabato 9 e domenica 10 marzo dalle ore 16.30 su Canale 5 torna l'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Nella prima puntata del weekend in onda sabato 9 marzo avrà in studio Riccardo Scamarcio, al cinema dal 14 maro con Race for Glory: Audi vs Lancia. Uno spazio sarà dedicato a Federica Panicucci e Roberto Poletti, in partenza con Mattino 4. Per la parentesi Terra Amara, questa settimana sarà ospite Erkan Bektaş, l’attore che nella serie di Canale 5 interpreta Abdülkadir Keskin. Si parlerà poi di amore con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che dopo sette anni di fidanzamento, tra qualche mese, convoleranno a nozze. Silvia Toffanin intervisterà Virna Toppi e Nicola Del Freo, neogenitori della piccola Asia, infine Bugo, in uscita con il suo ultimo album dal titolo “Per fortuna che ci sono io”, che tornerà a parlare del duro scontro avuto con Morgan sul palco di Sanremo nel 2020, poi finito in tribunale.

Per la prima volta a Verissimo, domenica 10 marzo andrà in scena un'intensa intervista ritratto a Emma Bonino. A un mese dalla scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia, sarà in studio per ricordarlo il figlio Emanuele Filiberto. Ancora sarà a Verissimo, con la moglie Romina, Marco Maddaloni, uscito volontariamente dal Grande Fratello a causa della scomparsa del suocero. Inoltre sarà ospite BigMama, poi le protagoniste di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Ida Platano.

Gli ospiti di Domenica In del 10 marzo

Mara Venier torna con il suo tradizionale appuntamento della domenica pomeriggio, dalle 14 su Rai 1, con Domenica In. TvBlog rivela che la conduttrice dedicherà spazio alla ‘grande musica di ogni tempo' con gli ospiti Tony Dallara, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Sandro Giacobbe, Marco Ferradini, Nino Buonocore, Pierdavide Carone, i Jalisse, Pino Strabioli e Tiziana Rivale. Ospiti del varietà anche Laura Morante, protagonista di ‘Folle d'amore' che racconta la storia d' Alda Merini, poi Roberto Vecchioni, Alketa Vejsiu, Maninni. Mara Venier, infine, si collegherà con Alberto Matano, pronto per la conduzione della Notte degli Oscar 2024.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Domenica 10 marzo torna il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, con nuovi ospiti. Stando agli annunci del programma diffusi attraverso i canali social, ci sarà in studio Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, poi Giorgio Panariello e Diego Abbatantuono, e Mahmood, protagonista dell'ultima edizione di Sanremo con il brano ‘Tuta gold'.