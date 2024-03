Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 16 e domenica 17 marzo in tv Tornano gli appuntamenti in tv con Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa sabato 16 e domenica 17 marzo 2024. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei loro salotti tanti volti noti dello spettacolo italiano. Ecco tutti i nomi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel fine settimana riaprono, come da tradizione, i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Nel weekend di sabato 16 e domenica 17 marzo 2024 Verissimo su Canale5, Domenica In su Rai1 e Che tempo che fa sul NOVE avranno in studio tanti nuovi ospiti per regalare intrattenimento e racconti esclusivi ai telespettatori. Ecco tutti i nomi.

Gli ospiti di Verissimo sabato 16 e domenica 17 marzo

Sabato 16 e domenica 17 marzo, dalle ore 16.30 su Canale 5, torna il weekend in compagnia di Verissimo. Silvia Toffanin nel primo appuntamento settimanale intervisterà Rose Villain, tra le protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo con Click Boom. Poi Grecia Colmenares, reduce dalla sua avventura al GF, e Mew, ex allieva di Amici 23, talent dal quale ha deciso di ritirarsi. Poi saranno ospiti in studio Fabio Canino, Monica Leofreddi e Juliana Moreira.

Domenica 17 marzo Silvia Toffanin avrà in studio Carolina Marconi con la madre Soraya, poi Nino D'Angelo, Stash dei The Kolors, e per la parentesi Terra Amara Bülent Polat, l’attore che nella seria di Canale 5 interpreta Gaffur, con la piccola Neva Pekoz, ossia Üzüm. Alle ore 18, domenica 17 marzo, la Toffanin intervisterà in esclusiva Patrick Zaki, l'attivista egiziano che ha raccontato la sua storia nel libro Sogni e illusioni di libertà.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 17 marzo Mara Venier torna in onda, in diretta dalle 14 su Rai 1, con il suo varietà Domenica In. Stando a quanto rivela TvBlog la puntata si aprirà con l'intervista ad Alessandra Mussolini. Tra gli ospiti in studio ci saranno anche Michele Zarrillo, Amedeo Minghi, Max Giusti e Simona Ventura. Infine, si legge, Mara Venier ricorderà Gabriella Ferri con il figlio Seva e la cantante Syria.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio domenica 17 marzo dalle ore 19.30 sul NOVE torna con il suo Che tempo che fa. Stando ai primi annunci pubblicati sui canali social del programma, ci saranno in studio Virginia Raffaele e Antonio Albanese, protagonisti del film Un mondo a parte, e Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024.