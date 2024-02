Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 17 e domenica 18 febbraio in tv Sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 tornano gli appuntamenti in tv con Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei loro salotti tanti ospiti: ecco tutti i nomi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Con il weekend riaprono i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 sono in programma le trasmissioni Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa. Tante interviste esclusive ai protagonisti del Festival di Sanremo 2024 e ai personaggi dello spettacolo più amati regaleranno intrattenimento agli italiani. Ecco tutti gli ospiti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 17 e domenica 18 febbraio

Sabato 17 e domenica 18 febbraio, dalle ore 16.30 su Canale 5, torna Verissimo. Silvia Toffanin nel suo programma intervisterà in esclusiva lo stilista Jean Paul Gaultier, poi le sorelle Cristina e Benedetta Parodi che saranno in studio con la mamma Laura. Costantino Vitagliano fornirà nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, Clara invece racconterà la sua avventura al Festival di Sanremo 2024. Per la parentesi Terra Amara, la Toffanin avrà in studio Selin Yeninci, l’attrice che nella soap di Canale 5 interpreta Saniye. Poi Veronica Peparini e Andreas Muller racconteranno le loro emozioni prima di diventare genitori di due gemelline.

Domenica 18 febbraio a Verissimo ci sarà Mahmood, l'artista più ascoltato di Sanremo 2024. Paola Perego sarà ospite della stessa puntata: parlerà per la prima volta in tv del periodo delicato che sta attraversando dopo l'operazione di nefrectomia parziale. E ancora, in studio, la storia di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, componenti de I Pooh, e direttamente dal Grande Fratello il percorso di Fiordaliso. Infine Silvia Toffanin intervisterà Roberta Di Pauda e Alessandro Vicinanza, due protagonisti di Uomini e Donne.

Gli ospiti di Domenica In del 18 febbraio

Mara Venier nella prossima puntata di Domenica In del 18 febbraio 2024, dalle 14 su Rai1, avrà in studio alcuni Big del Festival di Sanremo 2024: Mr. Rain, Il Tre, Francesco Renga e Nek, i Ricchi e Poveri. Avrà poi in studio Sabrina Ferilli e Sergio Assisi, alla vigila del debutto su Rai1 con Gloria. Nella stessa puntata è in programma l'intervista a Gigliola Cinquetti e ad alcuni protagonisti di Mare Fuori 4. A Domenica In il 18 febbraio saranno ospiti in studio Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrara e Giovanna Sannino: racconteranno alcune curiosità sulla serie tv di successo che ha debuttato su Rai2 lo scorso mercoledì 14 febbraio 2024.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Domenica 18 febbraio torna l'appuntamento con Che tempo che fa di Fabio Fazio. La puntata in questione andrà in onda eccezionalmente alle ore 20, dopo la Final Eigh di Basket, sul canale NOVE. Stando agli annunci fatti dalla pagina social del programma, tra gli ospiti ci saranno Martin Scorsese e Ghali.