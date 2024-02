Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 3 e domenica 4 febbraio in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei salotti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Riparte il weekend e Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio sono pronti a riaprire i loro salotti televisivi. Come da tradizione ormai, sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 sono in programma Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa con tante nuove interviste e ospiti esclusivi. Ecco tutti i nomi.

Gli ospiti di Verissimo sabato 3 e domenica 4 gennaio

Sabato 3 e domenica 4 febbraio, dalle ore 16.30 su Canale 5, torna Verissimo. Silvia Toffanin nel primo appuntamento del weekend avrà in studio Matteo Renzi per un'intervista ritratto nella quale presenterà il libro Palla al centro. La politica al tempo delle influencer. A pochi giorni dalla scomparsa di Sandra Milo ci sarà inoltre in studio il figlio Ciro. Verissimo nella stessa puntata riproporrà alcuni passaggi dell’ultima intervista che l’attrice aveva rilasciato a Silvia Toffanin lo scorso 30 settembre. E ancora, in studio ci sarà Rita Pavone. Per la parentesi Terra Amara, la conduttrice intervisterà Polen Emre, che interpreta Fadik, e Şahin Vural, che interpreta il ruolo di Raşit. Infine, in studio il cast dello spettacolo Open formato da ex allievi di Amici, tra cui Klaudia Pepa, Christian Stefanelli, Samuel Antinelli e Rosa Di Grazia.

Domenica 4 febbraio Silvia Toffanin tornerà ad accogliere, per un’intervista esclusiva, Pietro Orlandi che rivelerà nuove informazioni in suo possesso sulla scomparsa della sorella Emanuela, avvenuta il 22 giugno 1983. Poi darà spazio alla danza con il percorso di vita di due ballerini e coreografi amatissimi, legati ad Amici, Kledi Kadiu ed Emanuel Lo, attualmente professore nel talent di Maria De Filippi. Per la prima volta saranno insieme a Verissimo Asia Argento e sua sorella Fiore. Infine Silvia Toffanin intervisterà i due protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne Cristian e Valentina che hanno da poco lasciato insieme il programma.

Gli ospiti di Domenica In del 4 febbraio

Mara Venier nella domenica che anticipa la settimana di Sanremo dedicherà il suo varietà, Domenica In, alla kermesse. TVBlog rivela che aprirà la puntata di domenica 4 febbraio, dalle 14 su Rai Uno, con un collegamento da Sanremo con Amadeus. Anche domenica arriveranno in studio Bobby Solo, Wilma De Angelis, Mal, Tony Dallara, Marina Occhiena, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Michele, Wilma Goich, Nicola Di Bari e Fausto Leali che canterà i pezzi dei suoi Festival. Per la parentesi cinema ci sarà Maria Sole Tognazzi che racconterà il film ‘Dieci minuti', per quella di musica invece Mara Venier ospiterà in studio Alfio Bonanno e Filippo Graziani, figlio di Ivan.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Amadeus sarà il protagonista anche di Che tempo che fa domenica 4 febbraio, dalle ore 19.30 sul NOVE. Il conduttore del Festival di Sanremo sarà ospite di Fabio Fazio con Rosario Fiorello, stando a quanto annunciato dal profilo social del programma. Dopo il successo della scorsa puntata, Fazio avrà di nuovo in studio Mara Maionchi e Ornella Vanoni.