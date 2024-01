Fabio Fazio con Ornella Vanoni e Mara Maionchi a CTCF: “Follia, siamo finiti a parlare di ormoni” Fabio Fazio ha ospitato a Che tempo che fa Mara Maionchi e Ornella Vanoni che si sono rese protagoniste di esilaranti siparietti in diretta. Il conduttore le ha frenate: “Momenti di strepitosa follia, faremo diverse puntate su voi due. Sapevo che non sarebbe servito preparare l’intervista”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospiti di Che Tempo Che Fa questa sera di domenica 28 gennaio 2024 Ornella Vanoni e Mara Maionchi. Le due donne in diretta sul NOVE hanno parlato della lunga carriera insieme: la produttrice discografica iniziò a lavorare, infatti, con la famosa cantante verso la fine degli anni '60. Tra un argomento ed un altro, la Vanoni ha aperto la parentesi ‘pipì della notte' che ha divertito il pubblico ed anche il conduttore. Fabio Fazio ha infatti commentato: "Momento di strepitosa follia, faremo diverse puntate insieme".

I siparietti di Mara Maionchi e Ornella Vanoni a CTCF

Ornella Vanoni e Mara Maionchi hanno divertito il pubblico di Che Tempo Che Fa questa sera di domenica 28 gennaio. Le due donne nel ripercorrere la loro carriera insieme, si sono lasciate andare ad aneddoti e rivelazioni esilaranti. Ricordando uno dei suoi primi agenti, la Vanoni ha citato Rosanna Fratello sostenendo che all'inizio della loro carriera ‘aveva scritto in fronte che non ce l'avrebbe fatta‘: "Il Signor Rossi mi diceva che avevo un carattere difficile, diceva "Io ho Rosanna Fratello, tu non ce la farai". Io gli dissi ‘è lei che non ce la farà'. Non c'è rivalità, ma lo teneva scritto in fronte che non ce l'avrebbe fatta". La Maionchi è intervenuta sostenendo che nel mondo della musica, tra gli artisti, è sempre esistita la rivalità: "Girano gelosie, oggi sai com'è finita perciò dici che non c'era rivalità. Il caratterino lo avevi Ornella, ammettilo". Subito dopo si è aperto un altro argomento: Ornella Vanoni ha chiesto alla sua amica se di notte si sveglia per fare pipì. Quando la Maionchi ha sostenuto di no, la cantante ha continuato: "Io ho problema di ormoni. Verso le 3 o le 4 del mattino ci si sveglia per fare la pipì. Anche le mie amiche lo fanno".

Frenate da Fabio Fazio, il discorso si è spostato sui caratteri degli artisti con i quali la Maiochi ha dovuto convivere: "Per lavorare con gli artisti devi avere due cog*ioni esagerati. Gli artisti sono fragili, una cosa che non funziona li rende vulnerabili. Vanno sostenuti". "Una volta svenni per finta perché non ricordavo le parole della canzone" ha raccontato la Vanoni prima di smentire le voci circolate negli anni che la vedevano protagonista di una notte di passione con Franco Califano: "Si diceva che era impossibile che io non fossi andata a letto con Califano. Non ho mai fatto l'amore con Califano". A interromperla Fazio: "Bene, la prima puntata è finita".

Il commento di Fabio Fazio

Fabio Fazio si è divertito con le sue ospiti e ha scherzato col pubblico sostenendo che sarebbe stato inutile preparare l'intervista, immaginava che si sarebbe andato ‘a braccio'. Gli argomenti trattati, stando al racconto del conduttore, sono stati infatti improvvisati: "Momento di strepitosa follia, meravigliose. Faremo diverse puntate su voi due. Siamo partiti da Sanremo e siamo finiti a parlare dell'ormone. L'avevo detto di non scrivere l'intervista, lo avevo detto ‘non serve'".