Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 20 e domenica 21 gennaio in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei salotti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Con il weekend riaprono i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024 sono in programma su Canale 5, Rai1 e il NOVE i programmi Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa con nuove interviste esclusive e ospiti di rilievo. Ecco tutti i nomi dei protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 20 e domenica 21 gennaio

Sabato 20 e domenica 21 gennaio, dalle ore 16.30 su Canale 5, andranno in onda i tradizionali appuntamenti con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Nel primo, quello di sabato, la conduttrice avrà in studio l’ex campione di motociclismo Max Biaggi, poi affronterà la storia di Corinne Clery e il ritorno di fiamma tra Francesca e Manuel, protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Nella stessa puntata la Toffanin avrà in studio Manila Nazzaro e Stefano Oradei che sveleranno i preparativi delle loro prossime nozze. Per la parentesi Terra Amara, intervisterà i personaggi Cetin e Gulten, interpretati dagli attori Selin Genç e Aras Şenol.

Domenica 21 gennaio ci sarà la moglie di Siniša Mihajlović, Arianna, poi Costantino Vitagliano che parlerà, per la prima volta in tv, del problema di salute che lo ha colpito nei mesi scorsi. Inoltre, saranno ospiti Iva Zanicchi, Raimondo Todaro, professore di ballo ad Amici e il coreografo Garrison Rochelle, a teatro con il musical Saranno famosi.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 21 gennaio, dalle ore 14 su Rai Uno, andrà in scena una nuova puntata del varietà di Mara Venier, Domenica In. Si partirà, rivela TvBlog, con la rubrica ‘Tutti pazzi per Sanremo': ci saranno in studio Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Albano, Tiziana Rivale, Michele, Tony Dallara, Silvia Mezzanote e Marina Occhiena. Tra gli ospiti anche Marino Bartoletti, vera memoria storica del Festival di Sanremo. La ‘zia degli italiani' intervisterà, si legge, anche Biagio Antonacci, poi il cantante Scialpi che farà un omaggio a Domenico Modugno.

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio

Domenica 21 gennaio dalle 19.30 sul NOVE andrà in onda l'appuntamento con Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio, stando alle prime comunicazioni ufficiali social del programma, intervisterà il cantante Andrea Bocelli e Lucia Annunziata.