Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 13 e domenica 14 gennaio in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei salotti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il nuovo weekend riapre le porte dei salotti televisivi più amati dagli italiani. Sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024 sono in programma su Canale5, Rai1 e il NOVE i programmi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Quest'ultimo tornerà in onda con il primo appuntamento del 2024 di Che Tempo Che Fa e per il grande ritorno dopo lo stop per le festività, ha scelto di intervistare Papa Francesco. Verissimo con il doppio appuntamento vedrà interviste esclusive e ospiti di rilievo, così come Domenica In, il varietà che ha iniziato a dedicare parte delle puntate al prossimo Festival di Sanremo. Ecco tutti i nomi dei protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 13 e domenica 14 gennaio

Sabato 13 e domenica 14 gennaio, dalle ore 16.30 su Canale5, è in programma il programma televisivo di Silvia Toffanin, Verissimo. La conduttrice avrà in studio, per un'intervista esclusiva, Diego Armando Maradona Junior, il figlio del Pibe de Oro, morto il 25 novembre 2020. A Verissimo ci saranno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, coppia che svelerà la data delle prossime nozze. Inoltre, in studio, ci sarà Murat Ünalmış, l’attore che interpreta il personaggio di Demir nella serie Terra Amara, poi il momento molto complicato vissuto da Justine Mattera. È attesa, nella stessa puntata, l'intervista ad Alex Wyse, ex allievo di Amici, e quella alle sorelle Silvia e Giulia Provvedi.

Domenica Silvia Toffanin accoglierà per un’intensa intervista Raoul Bova, protagonista della nuova attesa fiction di Canale 5 I Fantastici 5. Per la prima volta insieme, in studio arriveranno Lino Banfi con il figlio Walter e Sonia Bruganelli con la figlia Adele. Silvia Toffanin darà spazio ad Eleonora Pedron, neo laureata in Psicologia e accoglierà in studio Stefano Tacconi, colpito da un aneurisma celebrale nel 2022, per parlare del suo stato di salute e dei progressi fatti grazie alla riabilitazione.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In il 14 gennaio

Il 2024 si è aperto con il conto alla rovescia verso la nuova edizione del Festival di Sanremo. Mara Venier nel suo varietà della domenica, Domenica In, in programma con una nuova puntata per domenica 14 gennaio 2024, dedicherà spazio alla kermesse che andrà in scena dal 6 al 10 febbraio. Scrive TvBlog che avrà in studio Bobby Solo, Mal, Maurizio Vandelli, Wilma Goich, Nicola Di Bari, Tiziana Rivale. Francesca Alotta e l'enciclopedia vivente del Festival, ovvero Marino Bartoletti. Sarebbe previsto anche un gioco dedicato proprio al Festival di Sanremo. Nel corso dell'appuntamento domenicale ci saranno,si legge, anche Enrica Bonaccorti e Danny Quinn. In studio ci sarà anche Luca Barbareschi per parlare del suo ritorno in tv.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Torna Che Tempo Che Fa dopo la sosta per le festività: Fabio Fazio ripartirà con le sue puntate sul canale NOVE e per la prima del 2024, ha scelto di avere tra gli ospiti Papa Francesco. Oltre a Sua Santità, in studio ci sarà Roberto Mancini, allenatore ed ex calciatore, che presenterà il suo libro Le cose importanti che ricorda il collega e caro amico Gianluca Vialli.