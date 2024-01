Papa Francesco a Che tempo che fa domenica 14 gennaio, Fabio Fazio: “Grande emozione” Papa Francesco torna a Che tempo che fa. Sua Santità era stato ospite di Fabio Fazio nel 2022, quando il programma andava ancora in onda su Rai3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

169 CONDIVISIONI condividi chiudi

Papa Francesco sarà ospite del programma Che tempo che fa. Fabio Fazio avrà modo di intervistarlo nella puntata in onda domenica 14 gennaio, il primo appuntamento del 2024 con la trasmissione in onda sul Nove. Per il conduttore non è la prima volta che ha modo di dialogare con Sua Santità. Lo aveva già intervistato a febbraio del 2022, quando Che tempo che fa andava ancora in onda su Rai3.

Fabio Fazio intervista Papa Francesco a Che tempo che fa

Ad annunciare la notizia della presenza di Papa Francesco nella puntata di Che tempo che fa di domenica 14 gennaio è stato Fabio Fazio. In un post pubblicato sui suoi profili social ha fatto sapere di essere emozionato all'idea di tornare a intervistare Sua Santità:

Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di domenica prossima di Che tempo che fa sarà Sua Santità Papa Francesco.

La prima intervista di Fabio Fazio a Papa Francesco su Rai3

Come dicevamo, Fabio Fazio ha già avuto modo di fare una chiacchierata con Papa Francesco nel programma Che tempo che fa. Era il 2022 e Sua Santità intervenne in collegamento dalla sua residenza di Santa Marta. In quell'occasione, tra i temi affrontati da Bergoglio anche i migranti, le conseguenze che la pandemia ha avuto sulla società e la crisi tra Russia e Ucraina. Quando Fabio Fazio gli chiese come sopportasse il peso di tutto ciò che accade nel mondo, Sua Santità rispose:

Leggi anche Gli ascolti di Che tempo che fa su NOVE: il programma di Fabio Fazio è il più visto di sempre

Tante persone nella loro debolezza affrontano un peso. Padri di famiglia ad esempio che affrontano salari che non arrivano a fine mese. Credo che non sarei onesto se dicessi che sopporto tanto. Io sopporto come tutti. E poi non sono solo, la Chiesa mi aiuta, gli impiegati, i vescovi, ho tanti uomini e donne bravi che mi aiutano. Non sono un campione nel sopportare un peso.

Non resta che attendere domenica 14 gennaio per assistere alla nuova interista di Fabio Fazio a Papa Francesco.