Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 27 e domenica 28 gennaio in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei salotti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Riaprono i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Come da tradizione per ogni weekend, sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024 sono in programma su Canale 5, Rai 1 e il NOVE i programmi Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa con tante nuove interviste e ospiti esclusivi. Ecco tutti i nomi.

Gli ospiti di Verissimo sabato 27 e domenica 28 gennaio

Sabato 27 e domenica 28 gennaio, dalle ore 16.30 su Canale 5 torna Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Nel primo appuntamento del weekend la conduttrice ospiterà Anthony Delon che parlerà delle condizioni di salute ed emotive di suo padre, Alain Delon, e della battaglia che lo vede contrapporsi a sua sorella Anouchka. In studio anche l'intervista ritratto di Valeria Golino, tra pochi giorni nelle sale con il film “Te l’avevo detto”, poi l’influencer ed ex gieffino George Ciupilan che parlerà per la prima volta in tv della grave aggressione subita qualche giorno fa. Per la parentesi Terra Amara, la Toffanin intervisterà Sibel Taşçıoğlu che nella soap interpreta il personaggio di Şermin. Nello stesso appuntamento ci sarà Vera Gemma, per la prima volta in studio con il figlio Maximus. Nel ricordo di Mino Reitano sarà ospite la moglie Patrizia Vernola con le due figlie, Giuseppina Elena e Grazia Benedetta.

Domenica 28 gennaio 2024 Silvia Toffanin ospiterà Ilary Blasi, in libreria dal 30 gennaio con “Che stupida – la mia verità”, libro in cui torna a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Nella stessa puntata, da Amici, ci sarà la professoressa di canto Anna Pettinelli, dal Grande Fratello, invece, Rosanna Fratello. Silvia Toffanin ospiterà Roberta Capua, poi Piera Maggio, che parlerà del video apparso sui social sul presunto ritrovamento della figlia Denise.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In il 28 gennaio

Mara Venier torna in onda con il suo Domenica In dalle ore 14 su Rai 1 domenica 28 gennaio 2024. In vista dell'inizio di Sanremo, la zia degli italiani aprirà il varietà con la sua rubrica ‘Tutti pazzi per Sanremo': TvBlog rivela che ci saranno in studio Bobby Solo, Nicola Di Bari, Tony Dallara, Ricky Gianco, Dik Dik, Donatello, Robertino, Maurizio Vandelli, Wilma De Angelis, Iva Zanicchi e Marino Bartoletti. L'ospite musicale sarà Marco Conidi con il gruppo folk ‘L'orchestraccia'. È attesa anche l'intervista a Iva Zanicchi.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Che tempo che fa torna in onda domenica 28 gennaio 2024, dalle 19.30 sul NOVE. Fabio Fazio, stando ai primi annunci social del programma, avrà tra gli ospiti in studio Alessandro Baricco e la coppia formata da Mara Maionchi e Ornella Vanoni.