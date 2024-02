Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 10 e domenica 11 febbraio in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei salotti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Con il weekend riaprono i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio: sabato 10 e domenica 11 febbraio sono in programma le trasmissioni Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa. Interviste esclusive come quella a Jennifer Lopez e pomeriggi dedicati al Festival di Sanremo 2024 regaleranno tanto intrattenimento agli italiani. Ecco tutti gli ospiti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024

Sabato 10 e domenica 11 febbraio, dalle ore 16.30 su Canale 5, torna Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice nel primo appuntamento del weekend avrà come ospite in esclusiva Anouchka, figlia di Alain Delon, per dire la sua verità e rispondere alle dichiarazioni che qualche settimana fa suo fratello Anthony. Nella stessa puntata sarà ospite l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, poi per la parentesi ‘Terra Amara' Silvia Toffanin intervisterà Ibrahim Çelikkol, l'attore che interpreta Hakan e Ilayda Çevik, che nella soap è Betül. Infine spazio a Matilde Brandi che sarà in studio per la prima volta con le due figlie gemelle, Aurora e Sofia.

Domenica 11 febbraio Silvia Toffanin intervisterà Jennifer Lopez, la diva in uscita con il nuovo album This is Me…Now. Nella stessa puntata saranno ospiti Al Bano con la figlia Romina Carrisi e gli insegnanti di Amici di Maria de Filippi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

La puntata di Domenica In di domenica 11 febbraio, in onda su Rai1 dalle ore 14, sarà dedicata interamente al Festival di Sanremo 2024. La zia degli italiani, come da tradizione, all'indomani della finale della kermesse sarà in compagnia di tutti gli artisti della 74esima edizione del Festival, compreso il vincitore. La puntata del varietà per l'occasione chiuderà alle ore 20.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 11 febbraio

Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 11 febbraio 2024, dalle 19.30 sul NOVE, intervisterà Tom Hanks. Per ora è questo l'unico ospite della serata annunciato dal profilo social del programma: seguiranno aggiornamenti.