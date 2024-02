Jennifer Lopez ospite a Verissimo, Silvia Toffanin sfida Mara Venier nella domenica di Sanremo Jennifer Lopez sarà ospite di Verissimo domenica 11 febbraio: Silvia Toffanin la intervisterà in esclusiva per l’Italia. Su Rai Uno ci sarà Domenica In di Mara Venier che ospiterà tutti i Big del Festival di Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

A Verissimo domenica 11 febbraio 2024 è in programma l'intervista esclusiva a Jennifer Lopez. Silvia Toffanin intervisterà la diva di Hollywood in uscita dal 16 febbraio con il nuovo album dal titolo ‘This is Me…Now' anticipato dal singolo che sta già facendo ballare il mondo intero, Can't Get Enough.

Jennifer Lopez ospite di Verissimo domenica 11 febbraio

Jennifer Lopez sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo domenica 11 febbraio 2024. Nel programma della celebre conduttrice in onda il sabato e la domenica dalle 16.30 su Canale 5, parlerà del suo nuovo progetto, arrivato a più di vent’anni di distanza dall’album This Is Me Then, poi del suo percorso d’artista e più in generale della sua vita. Il 16 febbraio 2024 uscirà infatti il suo nuovo album, This is me..Now, anticipato dal singolo che sta già facendo ballare il mondo intero, Can't Get Enough.

Su Rai 1 lo speciale Sanremo 2024 a Domenica In

L'intervista di Jennifer Lopez su Canale 5 sfiderà la concorrenza su Rai 1. Mara Venier nel suo appuntamento domenicale, Domenica In, avrà in studio tutti i Big del Festival di Sanremo 2024 la cui finale è inprogramma per sabato 10 febbraio 2024. La zia degli italiani, come da tradizione, all'indomani della finale della kermesse intervisterà tutti gli artisti che si sono esibiti sul palco dell'Ariston con i loro brani e avrà, quindi, anche il vincitore della 74esima edizione del Festival.

Gli altri ospiti di Verissimo di domenica 11 febbraio

A Verissimo domenica 11 febbraio oltre Jennifer Lopez, Silvia Toffanin intervisterà Ornella Muti. Avrà in studio Al Bano e la figlia Romina Carrisi, da poco diventata mamma. Nella stessa puntata ci saranno anche i protagonisti di Amici di Maria De Filippi, insegnanti del talent show, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.