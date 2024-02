Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 24 e domenica 25 febbraio in tv Sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024 tornano gli appuntamenti in tv con Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei loro salotti tanti ospiti: ecco tutti i nomi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Parte il weekend e così riaprono i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024 sono in programma le trasmissioni Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa. Tante interviste esclusive ai personaggi dello spettacolo più amati regaleranno intrattenimento agli italiani. Ecco tutti gli ospiti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 24 e domenica 25 febbraio

Sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024 torna il weekend in compagnia di Verissimo. Silvia Toffanin, dalle 16.30 su Canale5, avrà tanti nuovi ospiti nel suo studio. Nel primo appuntamento settimanale in programma per sabato, intervisterà Mirko Brunetti, reduce dall'esperienza al Grande Fratello che gli ha permesso di ritrovare la serenità con Perla Vatiero. Nella stessa puntata ci saranno Bianca Atzei e Stefano Corti, poi Francesca Barra e Claudio Santamaria. Per tutti i fan di Terra Amara sarà ospite Selin Genç, l’attrice che nella soap di Canale 5 interpreta Gülten. Silvia Toffanin intervisterà poi Serena Grandi e Stefania Orlando, in studio con il suo papà Pietro.

Domenica 25 febbraio Silvia Toffanin intervisterà Azzurra De Lollis, la figlia di Sandra Milo pronta a ricordare e omaggiare la madre, morta lo scorso 29 gennaio. Nella stessa puntata Enzo Iacchetti ricorderà Maurizio Costanzo. Reduce dal successo di Sanremo, sarà a Verissimo l'insegnante di canto di Amici Lorella Cuccarini, poi Ilona Staller, e Gianni Sperti che sarà in studio con la sorella Clizia.

Gli ospiti di Mara Venire a Domenica In

Nella puntata di Domenica In di domenica 25 febbraio Mara Venier intervisterà Massimo Giletti, pronto per la serata evento del 28 febbraio "La tv fa 70 anni", scrive TvBlog. In studio, inoltre, la conduttrice dovrebbe ospitare altri protagonisti del Festival di Sanremo 2024 tra cui i The Kolors, Diodato, i BNKR44 e Pino D'Angiò. Dovrebbe tornare in studio anche Sabrina Ferilli.

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa domenica 25 febbraio

Fabio Fazio torna in onda domenica 25 febbraio con il suo Che Tempo Che Fa, dalle ore 19.30 sul NOVE. Nella nuova puntata del programma ci saranno in studio tanti ospiti tra cui la celebre diva Naomi Campbell, l'attrice Sabrina Ferilli, poi Christian De Sica, Paolo Virzì, Luisa Ranieri e la band The Kolors.