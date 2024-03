Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 23 e domenica 24 marzo in tv Gli ospiti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio a Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: tutti i nomi scelti per le puntate di sabato 23 e domenica 24 marzo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Con il weekend riaprono i salotti televisivi di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa. Sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno in studio tanti nuovi ospiti per regalare intrattenimento e racconti esclusivi ai telespettatori. Ecco tutti i nomi.

Gli ospiti di Verissimo sabato 23 e domenica 24 marzo

Torna il tradizionale appuntamento con Verissimo. Dalle 16.30 su Canale 5 sabato 23 e domenica 24 marzo Silvia Toffanin ospiterà in studio tanti nomi celebri dello spettacolo italiano e internazionale. Nella prima puntata del weekend avrà Neslihan Atagü, attrice di EndlessLove, il cantante Alfa, l'attore e scrittore Francesco Arca, e gli attori delle fiction italiane Anna Safroncik e Gabriel Garko. In studio ci saranno anche Giorgio Marchesi e Giusy Buscemi, protagonisti di una nuova fiction in arrivo su Canale5, poi Eleonora Giorgi insieme ai due figli Paolo e Andrea, con un aggiornamento sul suo stato di salute.

Dopo Jennifer Lopez, la Toffanin porta un'altra star mondiale nella tv italiana, su Canale 5. Nella puntata di domenica 24 marzo intervisterà in esclusiva Shakira.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 24 marzo 2024 su Rai Uno, dalle ore 14, torna l'appuntamento con Mara Venier a Domenica In. Stando alle anticipazioni di TvBlog, tra gli ospiti ci saranno Eleonora Abbagnato, ballerina Etòile dell’Opéra de Paris e direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, e Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone de Il Volo. In studio arriveranno anche Federico Zampaglione de I Tiromancino, Luca Merenda, Maria Grazia Cucinotta E. Sylos Labini.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

La puntata di Che tempo che fa di domenica 24 marzo, dalle ore 19.30, vedrà per la prima volta sul NOVE Enrico Mentana. Il giornalista e conduttore televisivo nonché direttore del Tg La7, sarà nello studio di Fabio Fazio per un'intervista esclusiva. Tra gli ospiti anche Gianna Nannini che presenterà il suo nuovo album.