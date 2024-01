Alain Delon, le tappe della guerra con i figli: l’accusa di tentato omicidio, le denunce, la malattia Continua la battaglia legale tra Alain Delon e i figli Anthony e Alain Fabien. Nel quadro desolante di questa famiglia che continua a farsi la guerra, si inserisce anche l’assistente e badante di Delon, Hiromi Rollin che accusa i figli dell’attore di tentato omicidio. Intanto, la procura di Montargis ha chiesto la perizia medica sul divo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Da tempo ormai Alain Delon, che oggi ha 88 anni, si ritrova al centro di una battaglia legale con i suoi figli. Negli ultimi giorni, Anthony e Alain Fabien hanno rilasciato delle interviste in cui hanno descritto il divo come ormai sul viale del tramonto, gravemente provato dalla vecchiaia e dalla malattia, incapace di badare a se stesso e per questo vittima del presunto raggiro della figlia e della badante. Ricostruiamo le tappe di questa vicenda.

I figli di Alain Delon lo ritengono incapace di badare a se stesso

Alain Delon con i figli Alain Fabien e Anthony e le nipoti. Fonte: Chi

A mandare su tutte le furie Alain Delon, sono state le recenti dichiarazioni dei suoi figli Anthony e Alain Fabien a Paris Match. Anthony Delon, che oggi ha 59 anni, è nato dal matrimonio del divo con Francine Canovas (nome d'arte di Nathalie Delon). In una recente intervista ha descritto così le condizioni di salute del padre: "Non parla molto, si stanca e si infastidisce quando gli chiediamo di ripetere ciò che ha detto, perché la sua voce non è più chiara e udibile come un tempo. È indebolito e non sopporta più di vedersi in quello stato, così sminuito". Alain Fabien, 29 anni, nato dalla relazione tra Alain Delon e Rosalie van Breemen, ha fatto eco al fratellastro: "A volte c'è, a volte è altrove. E dimentica, rifugiandosi nei suoi pensieri. La maggior parte delle volte non sai nemmeno cosa gli stia passando per la testa". Ma non è tutto.

Le accuse ad Anouchka, figlia di Alain Delon

Alain Delon con la figlia Anouchka e Claudia Cardinale

Nell'intervista a Paris Match, Anthony Delon ha anche rivolto delle accuse ad Anouchka, sorella di Alain Fabien. Sostiene che la donna abbia nascosto loro, le gravi condizioni di salute del padre:

La mia sorellastra Anouchka non ha mai informato me e mio fratello che tra il 2019 e il 2022, mio padre si è sottoposto a cinque test cognitivi durante le visite presso una clinica in Svizzera e non ne ha superato neanche uno. I risultati hanno evidenziato un degrado cognitivo che pone mio padre in una posizione di debolezza psicologica e quindi di vulnerabilità.

Sia Anthony che Alain Fabien sono convinti che Anouchka non agisca per il bene del padre, ma sia interessata solo ad allontanarlo dal resto della famiglia. Anouchka sarebbe stata nominata esecutrice testamentaria e a lei andrebbe il 50% del patrimonio di Alain Delon. Gli altri due figli dovrebbero spartirsi il restante 50%.

Alain Delon denuncia: "Mi fanno passare per un rimbambito"

Alain Delon

Alain Delon ha denunciato il figlio Anthony e, tramite il suo avvocato, si è detto scioccato dal suo tentativo di farlo sembrare un rimbambito: "Alain Delon è estremamente scioccato dallo sfogo mediatico orchestrato da suo figlio Anthony. Sporgerà denuncia contro di lui. Non può tollerare l'aggressività di suo figlio Anthony, che continua a dirgli che è rimbambito. Quale padre potrebbe sopportarlo? L'unico scopo di Anthony Delon è compromettere la reputazione della figlia di Alain, Anouchka". Ma non è finita qui.

L'assistente e badante di Alain Delon accusa i figli di tentato omicidio

Alain Delon e Hiromi Rollin, fonte: Chi

In questo quadro desolante, rientra anche l'assistente e badante di Alain Delon Hiromi Rollin. Lo scorso anno, i tre figli (stavolta uniti), hanno denunciato la donna, accusandola di avere attuato "violenze fisiche e psicologiche" sul divo e ritenendola responsabile di "sequestro di persona vulnerabile". A luglio del 2023, quando la vicenda legale è venuta alla luce, i figli di Alain Delon hanno fatto sapere tramite il loro avvocato:

Da quando Delon ha avuto un incidente cardiovascolare nel 2019, questa donna è diventata sempre più aggressiva, denigratoria e offensiva nei confronti dell’attore e dei suoi figli. Controlla sistematicamente le sue conversazioni telefoniche e i suoi messaggi privati. Risponde al suo posto, fingendosi lui, e cerca di intercettare la sua posta. Lo tiene lontano dagli amici intimi e dalla sua famiglia, usando manovre e minacce.

È di questi giorni la notizia che Hiromi Rollin è passata all'attacco. La donna ha denunciato Anthony Delon, Alain Fabien Delon e Anouchka Delon per "tentato omicidio volontario". In particolare, ha accusato i tre figli dell'attore di non averlo fatto ricoverare prontamente in una clinica in Svizzera e di aver messo così la sua vita in pericolo.

Chiesta la perizia medica su Alain Delon

La procura di Montargis ha incaricato Un perito medico di valutare la situazione di Alain Delon per un'eventuale misura di tutela legale. Anche stavolta è stato il sito Paris Match ad annunciare la notizia. La richiesta è partita sia dagli avvocati dello stesso attore che dai legali del figlio Anthony Delon. In questo modo saranno stabilite le condizioni di salute dell'ottantottenne, l'eventuale necessità di tutela giurisdizionale e poi, un giudice deciderà quale dei tre figli debba prendersi cura di Alain Delon.