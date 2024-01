Il figlio di Alain Delon: “Tutti d’accordo nell’interrompere le cure di papà, mia sorella mente” Ospite di Verissimo, Anthony Delon ha parlato delle condizioni di salute del padre Alan, 88 anni, affetto da una grande forma di linfoma: “Mia sorella mente, abbiamo deciso tutti e quattro insieme di interrompere le sue cure. Erano paliative e non vitali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Anthony Delon è stato ospite di Verissimo nella puntata del 28 gennaio. Il figlio dell'attore Alain Delon ha parlato della battaglia in corso con i fratelli riguardo alle condizioni di salute del padre. Il divo francese, 88 anni, è affetto da una grave forma di linfoma: stando a quanto riporta Le Parisien, avrebbe chiesto di morire perché la sua vita è finita.

Le parole di Anthony Delon sul fine vita del padre

Nel salotto di Verissimo, il maggiore dei figli di Delon ha parlato delle volontà del padre: "Vuole restare nella sua casa di campagna, dove ha scelto di morire e dove vuole essere sepolto, mia sorella invece voleva portarlo in Svizzera. Se vuole rimanergli vicino può venire in Francia". Sempre il maggiore di casa Delon ha accusato la sorella Anouchka di aver nascosto a lui e agli altri fratelli informazioni importanti riguardo le condizioni di salute del padre. Ora Anthony fa sapere che la decisione di interrompere le cure dell'attore, affetto da una grave forma di linfoma, è stata presa di comune accordo, contrariamente a quanto afferma la sorella:

Ho interrotto le cure di mio padre, è vero, ma quel trattamento era paliativo e non vitale. Il medico si è espresso pubblicamente ed eravamo tutti e quattro d'accordo sull'interruzione. Lei mente. Abbiamo fatto un incontro con i medici, le cose suono subito state messe in chiaro.

La battaglia legale dei figli di Alain Delon

Risalgono alla scorsa estate i primi malumori tra i membri della famiglia di Delon. In particolare, i tre figli dell'attore avevano cacciato Hiromi Rollin accusandola di "molestie morali" e “violenza e sequestro di persona vulnerabile”. La donna, 66 anni, viveva da circa 30 con l'attore nella sua dimora di Douchy, a sud di Parigi. Le accuse erano però state archiviate dalla procura di Montargis per assenza di prove. Così ora Rollin non perde l'occasione per passare al contraccolpo e sostiene che Delon non sia stato portato in Svizzera per il controllo previsto lo scorso 28 agosto: la donna ha denunciato i figli per "tentato omicidio volontario".