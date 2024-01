Rosanna Fratello: “Mio marito l’unico uomo della mia vita, ma subii il fascino di Alain Delon” Rosanna Fratello ospite di Verissimo racconta del suo amore per la famiglia, per il marito Pino e per la figlia Guendalina. “Pino è stato l’unico uomo della mia vita, sono fortunatissima”, rivela l’ex del Grande Fratello che da giovane ha avuto un flirt con Alain Delon: “Subii il suo fascino”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Rosanna Fratello reduce dalla sua esperienza al Grande Fratello è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. "Al GF mi sono divertita molto. All'inizio ero tesa, poi mi sono aperta, mi hanno accolta bene. Partecipare mi ha dato un quid in più, sono tornata ragazzina" ha raccontato la cantante e attrice al pubblico di Canale5 prima di ricordare il fratello Giovanni e di parlare del marito, Pino Cappellano. "Oggi mi auguro la salute, ma soprattutto che questo incontro con il pubblico, soprattutto con i giovani, duri ancora un po'. Uscirò con un disco prossimamente, sono contenta", ha aggiunto.

L'amore per Pino e per la figlia Guendalina

"Pino è stato l'unico uomo della mia vita, sono fortunatissima. Ho sempre salvaguardato la mia famiglia, è tutto" ha raccontato Rosanna Fratello a Verissimo. Lei e Pino Cappellano sono genitori di Guendalina: "Era una figlia desiderata, è tutto per me. Mi somiglia molto, lavora ma ha occhi solo per la famiglia. Sta vivendo un momento complicato, mi dispiace tanto. C'è stato un lutto". In passato l'attrice ha avuto un flirt con Alain Delon: "Eravamo giovani, ci furono degli sguardi particolari. Subii il suo fascino, mi dispiace se non sta bene. Il nostro fu un incontro incredibile".

Sul fratello Giovanni morto suicida: "Lui è sempre con me"

A Verissimo lo scorso anno Rosanna Fratello parlò di Giovanni, suo fratello morto suicida dopo aver scoperto della malattia che lo aveva colpito. "La sua scomparsa ha cambiato la vita a noi tutti. Dobbiamo vivere bene quando stiamo bene. Credo che lui sia sempre con me, devo tutto a lui. Mi ha sempre aiutata nella carriera, mi accompagnava ovunque. Mia madre non ha mai accettato quello che è successo, è morta a 95 anni. L'ultimo nome che ha fatto prima di morire è stato Giovanni. L'ho vista morire, in ospedale" ha dichiarato l'ex concorrente del Grande Fratello a Verissimo.