Rosanna Fratello: “Mio fratello Giovanni ha deciso di farla finita, lui diede vita alla mia carriera” Rosanna Fratello a Verissimo ha raccontato la sua storia segnata dalla perdita del fratello Giovanni che, dopo aver scoperto della malattia che lo aveva colpito, decise di farla finita. “Un dolore che non auguro a nessuno, non si dimentica. Ogni sera gli chiedo di starmi vicino”.

Rosanna Fratello è stata ospite di Verissimo questo pomeriggio di sabato 28 gennaio 2023. La "signora della musica italiana", così come descritta dalla conduttrice Silvia Toffanin, ha raccontato per la prima volta la sua storia nel programma in onda su Canale 5. "Sono consapevole della mia carriera infinita, ho avuto tutto quello che era possibile avere. Penso di poter dare ancora altro, ma vedremo".

Le parole di Rosanna Fratello

Rosanna Fratello a Verissimo ha raccontato dell'amore che prova per la sua famiglia e per Pino, al suo fianco da molti anni. Dopo il filmato creato da Verissimo per lei, ha commentato: "Bello rivedere Giovanni, mio fratello, che a distanza di anni ce l'ho sempre presente nella mia vita, nel mio cuore. La sua vita è stata segnata da una malattia, ha deciso di non voler esserci più". Erano in casa insieme quando decise di compiere il drammatico gesto:

Voglio ricordarlo con il sorriso perché ha dato la vita nella mia carriera. Fu lui a portarmi ogni volta in giro, mi ha dato lui questa possibilità. Non mi aspettavo da lui un tale gesto. Due secondi prima io e mia madre eravamo entrate in camera sua per stare con lui e dopo due secondi siamo andate in cucina e abbiamo sentito un botto pazzesco. La cosa peggiore che una madre o una sorella possa vivere, non lo auguro a nessuno. Un dolore che non si dimentica mai, non c'è una sera che io non prego, gli chiedo di starmi vicino, vicino a tutti noi, alla sua famiglia. Un fratello come lui lo avresti sempre voluto avere, e invece non c'è più.

L'amore per il marito Pino

Rosanna Fratello a Silvia Toffanin ha raccontato del suo amore per il marito Pino: "Io e Pino stiamo insieme da 50 anni. Lui è premuroso, sempre presente. Quando si torna a casa la sera dopo un viaggio o una serata trovi la persona che ti accoglie, che si preoccupa. Discutere fa bene, fa crescere e riflettere. L'uno per l'altra ci siamo, questo quello che conta". Poi le parole per la figlia Guenda: